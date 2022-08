La nouvelle éco en Isère : les solutions d'Emmaüs pour une rentrée moins chère

France Bleu Isère - Depuis quatre ans maintenant, vous fournissez du matériel scolaire, c'est-à-dire ? Que faites-vous pour les familles en difficulté ?

Jean-Pierre Polidori, directeur d'Emmaüs Grenoble - On a été sollicité il y a quelques années justement par des assistantes sociales pour fournir du matériel scolaire. Et depuis quatre ans, on stocke toute l'année tout ce qui nous est apporté : des cahiers, des stylos, des calculatrices, des verres, des classeurs. Juste après le 15 août, nous mettons à disposition dans nos salles ce matériel-là. Les assistantes sociales, dans les bons de commande de solidarité, nous envoient des familles pour venir chercher tout l'équipement pour leur enfant. Mais ça peut aller jusqu'à l'habillement aussi.

Et ça a bien marché cette année encore ?

Malheureusement, oui. Malheureusement, je dis oui, ça marche. Là, on est à quinze jours de travail dessus. Plus de 50 familles qui sont déjà venues pour s'équiper et équiper surtout les enfants pour qu'ils puissent commencer une rentrée scolaire normale. Comme leurs petits camarades dont les parents vont acheter dans les grands magasins, pour qu'il n'y ait pas de différence. On veille vraiment à ça et on ne garde que des affaires de qualité pour eux. C'est ça l'important. On ne prépare pas un "kit". Non, ils viennent dans nos magasins et ils choisissent ce qui leur plaît. Et ça, c'est vraiment chouette de voir les enfants. Ils sont contents parce que c'est eux qui font le choix. Et en plus, ces parents ont le sourire parce que ça coûte rien.

On peut toujours donner des fournitures scolaires en trop ?

Mais bien sûr, on peut toujours donner des fournitures scolaires, des cartables, des cahiers, des stylos, des calculatrices, puisque le coût de la rentrée a encore augmenté cette année. Et pour de plus en plus de familles, comme on dit, "c'est la fin de l'abondance".

Pour revenir aux fournitures scolaires, dans quels sites vient-on ?

Sassenage, Grenoble et La Mure. Ce sont les sites communautaires qui portent les actions de solidarité. Et dans les trois sites, effectivement, il y a ce qu'il faut pour équiper les enfants. Mais si jamais il manquait quelque chose, la mutualisation entre les sites ferait qu'on trouverait très rapidement ce qu'il faut.

Donc là, quelques jours encore avant la rentrée, on peut venir chez vous.

Pour quelques jours avant la rentrée et on sait pertinemment que les listes vont s'agrandir une fois que la rentrée sera faite. Et ils peuvent venir. On gardera la vente jusqu'au 15 septembre à peu près.