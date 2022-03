La Nouvelle éco en Isère : les transports Perraud confrontés à la hausse du carburant

France Bleu Isère - Le secteur des transports de personnes sort tout juste d’une crise, la crise du COVID qui a impacté très fortement le secteur.

Marc Martrette, directeur général des transports Perraud - Oui effectivement depuis mars 2021 (le début de la crise COVID) on a été fortement impacté dans le secteur du transport, notamment tout ce qui est tourisme occasionnel. On sentait clairement une reprise à l’automne 2021, en septembre, où on atteignait des niveaux de 2018, donc avant COVID, en termes de réservation, de demandes de voyages. Et malheureusement il y a eu les variants Delta et Omicron qui sont enchaînés et avec un arrêt assez net en décembre 2021 ; alors, pas un arrêt comme en mars 2020, mais qui a considérablement réduit la demande, voire qui a conduit à des annulations et des reports encore de voyages.

Et depuis ça repartait...

Depuis ça repartait effectivement. On a été même assez satisfaits de voir les les tour-opérateurs anglais qui sont revenus dans nos stations cet hiver - alors pas en tout début de saison, on a perdu un mois à peu près, mais ils sont quand même venus. Ça repartait, le tourisme semblait rebouger et donc cette nouvelle crise qui arrive avec l'énergie nous remet en difficulté.

Ça représente quoi pour vous cette augmentation du prix des carburants pour votre entreprise?

Pour nous c’est énorme puisque le carburant c’est 10% à peu près de notre chiffre d’affaires annuel, et là on on a doublement tout simplement du prix du carburant. Ce qui est assez perturbant également c’est que ce sont des augmentations au jour le jour : on ne sait pas le lendemain combien on va acheter le gasoil. Et on commence aussi à avoir quelques difficultés d’approvisionnement. C’est quelque chose qui est pour nous énorme ce qui nous tombe sur la tête!

Aujourd’hui le soutien de l’état est indispensable pour une entreprise comme la vôtre?

Clairement pour nous, on a besoin d'un soutien parce que les marges dans le transport routier de voyageurs ne sont pas énormes, contrairement à d’autres secteurs d’activité plus technologiques, industriels. Et un coup comme on subit sur le le coût du carburant, avec la le le poids qu’il représente dans la société dans les coûts et dans les charges, si on n’a pas d’aide clairement on risque de sombrer.