La nouvelle éco en Isère: Les vins du Trièves de Jeremy Bricka

Eric Bonnier, conseiller régional et maire de la Mure et Jérome Fauconnier, président de la communauté de communes du Trièves ont visité l'exploitation vinicole de Jérémy Bricka à Mens après lui avoir octroyé une subvention régionale de 30% sur l'achat d'un tracteur pour ses vignes en pente.

France Bleu Isère : bonjour Jérémy Bricka, vous êtes entré en commercialisation de votre vin depuis un an ?

Jérémy Bricka : " Depuis 2 ans mais une récolté normale depuis 2020 (Ndlr : octobre). C'est évidemment particulier de faire pousser la ville à cet altitude-là, on a une saison végétative qui est décalé on va avoir un débourrement et une maturité plus tardive, plutôt vers le mois d'octobre. On va profiter du mois de septembre et début octobre pour amener le raisin à maturité et donc avec de grandes amplitude thermique sur ces mois-là qui font une typicité au vin. Ce ne sont pas des vendanges tardives, ce sont les dates de vendanges normales d'il y a 30 ans, c'est le changement climatique. "

Que travaillez-vous comme cépage ?

Jérémy Bricka : " L'idée de départ c'était de ne travailler que des cépages isérois et alpins, endémiques. En rouge, étrayre de la Dhuy, qui est vraiment isérois, doucenoire qui est un cépage alpin et la mondeuse noire que tout le monde connait. Et en blanc, verdesse qui est typique d'Isère, altesse et mondeuse blanche qui est la mère de la sierra qui est un cépage rare dont il ne reste que quelques hectares en France ".

Et la commercialisation ?

Jérémy Bricka : " C'est surtout local, Isère, Rhône-Alpes, un petit peu Paris et 10% d'export ".

Qu'est ce qui vous a donné l'idée de vous lancer ?

Jérémy Bricka : " Quand j'ai arrêté les Hautes-Glaces*, j'étais tombé amoureux du Trièves. J'ai appris que le maire de Roissard voulait replanter de la vigne et je me suis rendu compte d'une veritable potentiel du terroir avec l'aide de la commune et de la région ".

Que vous apporte donc la région ?

Jérémy Bricka : " Des subventions sur l'achat du matériel, notamment un tracteur à chenille pour pouvoir cultiver les vignes en forte pentes. Quand on est jeune agriculteur c'est compliqué de faire sans ".

Et à coté de ça vous proposez des alcools forts ...

Jérémy Bricka : " Oui, je recommence un petit peu à distiller, à partir de mes vins qui font une base d'alcool commence à faire des gins, absinthe et génépi, et il y aura également surement des pastis et des verveines ".

* Jérémy Bricka avait été associé au démarrage des Whiskies des Hautes-Glaces tout près de Mens