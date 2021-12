La Nouvelle éco en Isère : leur "Beer Truck", un bar-food-truck, écume les marchés de Noël

Ce concept manquait encore à la gamme des "food-truck" : un camion, des tireuses à bière, une bonne dose de passion et quelques idées inventives, voilà le "beer Truck" des Alpes de Valentin et Veronika. Le concept tient la route et se fait une belle place sur les marchés de Noël en ce moment.

France Bleu Isère : Valentin Heutte, votre concept est original, vous le décrivez comment ?

Valentin Heutte : Une microbrasserie artisanale ambulante ! Donc, nous sommes brasseurs, mais également cavistes, puisque nous avons commencés en tant que distributeurs pour proposer les meilleures microbrasseries de la région. Donc, on est un des premiers beer-truck sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'idée initiale, avant que le covid pointe le bout de son nez, était d'aller de commune en commune puisque on vient en zone rurale où les villages ont peu d'endroits pour se réunir, pour échanger, faire du lien social. Et donc, l'idée avec le camion, c'était justement de pouvoir s'y rendre avec un camion 4/4, d'ailleurs, pour proposer de déguster des bières artisanales tout en partageant de bons moments ensemble. Et de fil en aiguille, du coup, on s'est développé en tant que brasserie puisque nos bières ont rencontré un franc succès, si je puis dire. L'idée, c'est vraiment de pouvoir promouvoir aussi les savoir-faire qu'il y a derrière ce projet artisanal.

Dans le monde de la bière, aujourd'hui, il faut se faire un peu sa place au soleil parce que des brasseries et des brasseries artisanales, il y en a beaucoup. Vous avez trouvé un concept un peu différent ?

Alors oui, effectivement, il y a de plus en plus de microbrasseries et a fortiori dans notre région puisque d'après des données récentes publiées par Emmanuel Gillard, qui est un zythologue et journaliste dans la région, au dernier recensement, on n'était pas moins de 600 microbrasseries sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour environ 2.000 en France au total. Ce qui fait qu'on appelle ça dans le milieu "le temple de la bière artisanale", notre région ! Après, je pense que le marché n'est pas encore saturé dans le sens où il y a de la place pour tout le monde et que l'essentiel étant de proposer des produits originaux qui puissent finalement rivaliser surtout avec les grands groupes.

Bohemian Pilsner et bière de Noël "style norvégien"

Pour notre part, outre le fait qu'on ait ce camion qui nous permet d'aller à la rencontre des gens, on essaie de proposer des styles qui soient à la fois classiques et atypiques puisque notre recette phare, par exemple, est une bohemian pilsner. C'est un style typique de Tchécoslovaquie puisque ma femme est slovaque et un style qui est finalement encore assez peu courant dans le paysage brassicole artisanal en France. Et par exemple, notre dernière recette en date, qu'on a sorti pour les Fêtes, est une bière brassée en puisant inspiration dans les techniques brassicole des fermes-brasseries norvégiennes. Donc, on va retrouver notamment une infusion d'épices, de genévrier et un vieillissement en fûts de chêne. Donc, ce qui est plaisant dans le milieu de la bière, c'est qu'on peut quand même se faire plaisir et laisser libre cours à sa créativité. Et enfin, je dirais que ce qui nous différencie particulièrement de certaines microbrasseries qui peuvent se monter ces derniers temps, c'est qu'on a un cursus qui est assez varié, aussi bien sur le plan commercial que sur le plan scientifique. Donc, on a tout de même des techniques très pointues pour brasser et assurer une continuité. Vraiment des bières de qualité, sans faux-pas.

Le beer truck sillonne les villages de l'Isère - Capture d'écran Facebook

On est là en plein moment des marchés de Noël. Est ce que c'est le moment où votre concept connaît du succès, où vous arrivez un peu à essaimer, à profiter au maximum de l'itinérance ?

Effectivement, la période des fêtes de fin d'année est assez chargée pour nous. Cette année, on a pas mal bougé dans la région, entre les Hautes-Alpes et l'Isère. C'est vrai qu'on a une activité qui est plutôt saisonnière, surtout de par la nature du camion. On est soumis aux aléas météo, donc notre grosse période d'activité serait plutôt aux beaux jours durant l'été, avec un regain pendant la période des Fêtes. Ceci dit, cette année, par rapport à l'année covid, on constate quand même, et j'en ai discuté d'ailleurs avec les autres commerçants qui ont d'autres produits... Il y a une certaine baisse de fréquentation sur les marchés. Et aussi une baisse des achats, puisque je pense que c'est lié à plusieurs facteurs entre l'inflation, le coût de la vie ces derniers temps, et puis une espèce d'angoisse latente qui, du coup, changerait un peu les habitudes des gens. Néanmoins, on a depuis peu aussi des emplacements dans les communes, comme on le souhaitait initialement. Et malgré le froid, par exemple, auquel on a pu être confrontés dans certaines communes, les gens sont heureux de nous retrouver et de pouvoir venir partager chaque semaine un moment autour du camion. Donc, on essaie de lisser au maximum notre activité sur toute l'année avec de gros pics en été, en hiver.

Dans l'ensemble, si on fait la colonne des plus et des moins, vous êtes satisfaits d'avoir tenté l'aventure malgré le covid, malgré toutes les difficultés, vous arrivez globalement à faire le projet que vous imaginiez ?

Alors oui, bien sûr. Pour rien au monde, on ne regrette de s'être jetés à l'eau après nos études. C'est certain que le contexte n'a pas été des plus favorables au fait de développer une activité de cette nature. Mais je pense que le maître-mot a été ici de s'adapter et c'est ce qu'on n'a cessé de faire depuis le début, en se renouvelant sans cesse, en allant chercher de l'activité là où on pouvait en trouver quand il y en avait. On a vraiment travaillé, travaillé et fait en sorte de pouvoir mener à bien notre projet. Ça fait maintenant deux ans et demi qu'on est en activité et on a bon espoir sur la troisième année d'enfin retrouver un niveau d'activité normale qui nous permettrait donc, à terme, de pouvoir vivre de notre activité.

France Bleu Isère est à vos côtés. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-t-il ? Comment se projette-t-il dans l’avenir ?

à lire aussi La nouvelle éco en Isère : un tour de cou qui protège du covid-19, fabriqué en Chartreuse