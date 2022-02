La Nouvelle éco en Isère : MagIA diagnostics, spécialiste du dépistage rapide, lance sa phase industrielle

France Bleu Isère - Vous avez mis au point un appareil de dépistage rapide. En quoi ça consiste exactement?

Paul Kauffmann, président de MagIA diagnostics- Notre appareil consiste en un petit lecteur portable qui tient dans un sac à dos, et d'un consommable (des cartouches) dans lequel on va mettre une goutte de sang et qui va être inséré dans le lecteur. On obtient le résultat de l'analyse en 15 à 20 minutes. L'objectif aujourd'hui pour MagIA c'est de pouvoir rendre plusieurs analyses à partir d'une même goutte de sang prise au bout du doigt. On développe aujourd'hui un premier panel sur le VIH et les hépatites virales qui sont des infections qui atteignent des populations vulnérables qui n'ont souvent pas accès à des laboratoires d'analyses ou aux hôpitaux, et qui ignorent souvent leur infection.

MagIA diagnostics à Echirolles Copier

Dans quelle mesure avez-vous été impacté par la crise du Covid? Elle a aussi prouvé cette crise que l'on pouvait faire des tests en dehors des laboratoires...

Exactement : la crise du Covid aujourd'hui elle démontre quelque chose qui est ce en quoi on a toujours cru dès la création de MagIA, c'est que l'accessibilité à un test de dépistage est cruciale si on veut toucher des populations qui s'ignorent. Donc ça c'est une pratique d'usage qui est en train de changer de manière excessivement rapide en raison de la crise sanitaire. En parallèle, la crise sanitaire arrive avec son lot d'inconvénients, par exemple la crise des composants. Mais globalement elle accélère l'évolution du système de santé et de dépistage partout en Europe et partout dans le monde.

Combien de personnes employez-vous et quand pourrez-vous passer à la phase industrielle?

Nos locaux sont sont à Échirolles. Nous sommes 18 personnes avec une équipe pluridisciplinaire : (des salariés) qui vont s'occuper de la partie lecteur, de la partie production de cartouches, de la partie développement, les tests biologiques, ou encore les affaires réglementaires et les services support. Fin 2022 on aura une production de cartouches industrielles qui tournera, et une version de notre lecteur préindustrielle sur laquelle on fera nos validations cliniques. Ce qui permettra l'obtention d'un marquage CE à l'horizon 2024 ; et donc à partir de là on rentrera en phase de commercialisation et de production récurrente.