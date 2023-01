La nouvelle éco en Isère : MagREEsource, à Grenoble, crée et recycle des aimants industriels

MagREEsource, société crée en 2020, incubée au sein du CNRS et de l'Institut Néel sur la presqu'ile scientifique de Grenoble, ambitionne de produire des aimants industriels à partir d'aimants recyclés. Elle vient de réaliser une levée de fonds qui va lui permettre d'installer une usine pilote. Entretien avec son Pdg et co-fondateur Erick Petit.

ⓘ Publicité

Les aimants que vous recyclez ne sont pas ceux qu'on colle sur les frigos ?

Effectivement les aimants qu'on colle sur les frigos c'est un autre type. Ce qui nous intéresse sont les aimants qui vont dans les moteurs, très puissants et qui vont permettre de créer du mouvement la plupart du temps, comme dans les voitures.

... Et comment vous allez les recycler ?

Cela fait quarante ans qu'on importe des produits qui laissent des déchets en France et en Europe dans beaucoup d'applications différentes. Que ce soit des disques durs, des compresseurs de frigos ou des moteurs. L'idée est de prendre ces déchets, de les passer dans un réacteur avec de l'hydrogène pour pouvoir obtenir une poudre d'aimant. C'est une propriété très particulière de cet alliage. Un aimant c'est un mélange de fer et de terre rare. On va ensuite retransformer cette poudre pour refabriquer des aimants derrière.

L'objectif est de produire en France et même de retrouver un peu de souveraineté ?

Oui voilà, cela fait quarante ans qu'on importe des aimants en Europe. On ne produit pas pour rien, c'est à dire qu'il ne reste aucun fabricant d'aimant en Europe. On a laissé le monopole des terres rares et de fabrication des aimants à la Chine. Aujourd'hui on se trouve un peu démunis. C'est pour ça que la technologique de recyclage est importante, elle nous permet d'obtenir de la matière et de regagner de l'indépendance et de l'autonomie par rapport aux Chinois.

Pour concurrencer la Chine, vous avez une arme secrète, la fabrication additive... c'est quoi ?

C'est une technologie très intéressante parce que très réactive. On est capable juste avec de la poudre et un dessin sur ordinateur de fabriquer des aimants. C'est également intéressant parce qu'on a besoin d'utiliser la matière nécessaire pour fabriquer un aimant. Par rapport au procédé chinois où il y a une perte de 15 à 20% de matière. La fabrication additive, c'est quasiment du 100% et donc aucune perte.

Avec cette levée de fonds de 5 millions, vous allez pouvoir avancer dans l'aventure...

C'est une étape importante pour nous. On est sur un projet industriel avec des grosses machines qui coûtent très chers. On va être basés à Noyarey à côté de Grenoble. C'est la première petite usine qui doit nous permettre de valider un certain nombre de concepts industriels pour pouvoir aller plus loin ensuite. On va pouvoir produire et continuer la recherche. L'usine à terme ce n'est pas avant 2027, avec la perspective de créer 120 emplois directs.