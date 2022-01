La nouvelle éco en Isère : Mathon emballe ses ustensiles de cuisine "sur mesure"

Installé à Voreppe et Chatte (Isère) le spécialiste de la vente d'ustensiles et d'articles de cuisine en ligne Mathon, vient d'investir 1,5 million d'euros dans une machine d'emballage de pointe et rêve d'international.

Créée en 1989 l'entreprise Mathon compte aujourd'hui 50 salariés répartis entre son siège de Voreppe (Isère) et son entrepôt et sa boutique de Chatte, près de Saint-Marcellin. Après avoir, à ses débuts, fabriqué des ustensiles de cuisine elle est devenue aujourd'hui une plateforme de vente en ligne qui référence et commercialise les produits de 160 marques spécialistes. Elle a également une gamme sous sa propre marque. Pour optimiser son processus d'emballage des commandes elle vient d'acquérir une machine qui, ça ne gâche rien, permet de se montrer plus responsable en matière d'environnement. Echange avec son directeur général depuis un an : Kuider Akani.

Mathon vient d'investir 1,5 million d'euros dans une machine qui lui permet de faire de l'emballage "sur mesure". Comment fonctionne cette machine et quel est son intérêt ?

Notre premier objectif, c'est de rationaliser et d'optimiser notre centre logistique en étant en mesure de préparer et d'envoyer davantage de commandes. Et le deuxième objectif, c'est de répondre à un enjeu d'éco-responsabilité des entreprises. Alors, tout ce qui est relatif aux articles encombrants ou très fragiles, n'est pas traité par cette machine. Pour les 70% de nos articles qui passent dans la machine : ils sont déposés, ils sont cerclés quand il y a plusieurs articles, sur un tapis qui avance et qui passe sous une cellule qui analyse la volumétrie des articles et qui, en parallèle, envoie un carton qui est parfaitement adapté au volume de l'article.

Donc en fait terminé le carton trop grand dans lequel il y a un petit article rempli de rembourrage pour le stabiliser ?

Exactement. Pour ces commandes il n'y a plus de produits de calage, quasiment plus de plastiques à l'intérieur du carton, et il n'y a plus de vide surtout ! L'implication de tout ça, c'est qu'il y a moins de camions qui viennent faire de la ramasse. Il y a moins de camions sur les routes qui vont livrer les clients Mathon. Voilà, on réduit l'empreinte carbone en ayant été très attentif à cette chaine de préparation et d'emballage de commande.

Vous vous appuyez aussi sur cette machine pour vos ambitions futures. Quelles sont justement ces ambitions ?

On a deux grandes réflexions en cours. On a une première réflexion autour de l'international. Une réflexion qui n'est pas encore finalisé, mais on s'interroge sur le fait d'aller à l'international dans deux ans. Et puis, on s'interroge également sur le format market place. Mathon pourrait devenir demain une market place dans l'univers de la cuisine au niveau français et au niveau international. Ce sont deux grands axes de réflexion, deux axes de travail actuellement.

Il y a de très grands acteurs du web et de l'e-commerce investis dans les "market places". Il n'y a pas un risque à aller se frotter à cette concurrence ?

Vous savez, dans l'univers de la cuisine il y a assez peu de market places qui sont des verticales, qui sont là en profondeur... Après moi, je fais un parallèle avec un autre acteur qui a fortement réussi comme "Mano à mano". Les gens de "Mano a mano", à un moment, sur la base d'un modèle qui était déjà solide, ont décrétés qu'il deviendraient la market place de référence dans l'univers du bricolage à un niveau international. Et ils s'en sortent plutôt très bien aujourd'hui. Alors, il y a probablement des étapes pour y arriver, notamment financières, mais on considère que c'est un chemin possible.

Au niveau de l'emploi, est-ce que l'arrivée de cette machine, est-ce que les ambitions de Mathon, vont se traduire ou se traduisent déjà par quelques embauches ?

Ça se traduit déjà par des embauches ! On vient de recruter quelqu'un en charge de la maintenance de la machine. On recrute des développeurs web, quelqu'un en charge de la marque et des médias sociaux, on recrute un responsable des contenus pour Internet. On va recruter également des analystes web pour nous aider à bien préparer les prochaines étapes.