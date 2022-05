La Nouvelle éco en Isère : Mobileese accompagne les entreprises qui passent à l'électrique

Dans la Nouvelle éco en Isère ce mercredi 11 mai, une entreprise qui aide à passer à l'électrique, Mobileese. Elle est basée en région parisienne mais répond à des demandes de toute la France, de la part de sociétés ou de collectivités locales, notamment en Isère. Son fondateur et président François Gatineau était sur France Bleu Isère pour en parler.

France Bleu Isère : comment on fait, concrètement, pour aider les entreprises à changer par exemple leur flotte de véhicules pour de l'électrique ?

François Gatineau, fondateur de Mobileese : Déjà les entreprises, elles ont un besoin et elles veulent petit à petit changer leurs véhicules. Donc on regarde les usages qui peuvent être concernés et on essaie de transformer d'abord ces usages, ne pas y aller de façon brutale, parce qu'il faut aussi s'adapter à l'ensemble des conséquences que peut avoir un véhicule électrique, notamment sa recharge. Le but, c'est que l'électricité vienne au véhicule et non plus le véhicule qui va chercher de l'énergie à la station essence.

Et ça veut donc dire qu'il faut installer des bornes de recharge, tout simplement?

Oui, installer des infrastructures de recharge, bien les dimensionner par rapport à la puissance qui est disponible. Ou alors amener de la nouvelle puissance, parce que là on parle de puissances qui sont conséquentes, qui représentent celles équivalentes à plusieurs logements dans un village habituel.

Et on le disait vous êtes basés en région parisienne, mais vous avez des projets un peu partout en France, notamment chez nous en Isère. Vous candidatez par exemple en ce moment à un appel d'offres à Grenoble. C'est ça ?

Exactement. Donc en fait, nous sommes une entreprise avec des collaborateurs qui sont partout en France, nous sommes effectivement basés en région parisienne. On va aussi évoluer sur toute la France et on a un de nos collaborateurs, Sébastien, qui est basé sur Grenoble et qui donc connaît bien la région. Et on va répondre au schéma directeur pour le déploiement d'une infrastructure de recharge sur Grenoble Métropole.

Et vous avez d'autres projets chez nous ? Vous êtes souvent sollicités par des entreprises, des collectivités locales, partout en France ?

On existe depuis plus de six ans et donc il est vrai qu'on parle de plus en plus de véhicule électrique, de mobilité électrique, et donc la sollicitation va de paire avec tout cela, on est sollicité par les collectivités. On fait actuellement six schémas directeurs pour les infrastructures de recharge, mais on accompagne aussi les entreprises dans leurs transformations avec l'installation de bornes de recharge, le suivi de la mise en œuvre, mais également pour les résidences, le résidentiel collectif parce qu'il y a aussi une grosse problématique d'installation de bornes de recharge dans nos parkings de copropriétés.