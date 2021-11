La nouvelle éco en Isère : Novat Heavy Industry Consulting reprend General Electric à Chonas-l'Amballan

France Bleu Isère : Mathieu Novat, vous êtes le créateur de Novat Heavy Industry Consulting. La reprise de General Electric à Chonas-l'Amballan, est-ce un retour aux sources pour vous ?

Mathieu Novat : Oui, en effet, on peut parler de retour aux sources. Ce site industriel de Chonas-l'Amballan, historiquement, c'est un site de la société Novat & Bey, qui a été fondé par mon arrière-grand-père en 1927. La société a été vendue en 2008. Ensuite, je suis resté chez General Electric pendant deux ans en tant que directeur adjoint et responsable méthode. Je suis parti en 2010 pour monter ma société de conseil NHIC. Maintenant, je reprends, en effet ce site industriel.

Au-delà des origines de votre propre entreprise. Pourquoi ce site là ?

Parce qu'en fait, je connais les capacités de ce site, aussi bien techniques que celles des personnes qui y travaillent. Je connais encore une bonne partie de l'équipe en place. Et puis, comme c'est un site que j'ai construit, je connais techniquement les capacités de ce site industriel, qui est très bien placé, au sud de Lyon. Pour l'industrie lourde, c'est une région qui est très, très importante, qui est même stratégique parce que c'est un site qui n'est pas loin de sites nucléaires, du côté de Saint-Marcel ou du Creusot.

Est-ce que ce n'est pas quand même un risque pour vous ?

Dans tout projet industriel et dans tout investissement, il y a un risque, c'est certain. Maintenant, dans cette activité là, qui est une activité de niche, on ne peut pas vraiment parler d'études de marché. Donc, quand on lance un projet comme celui ci, c'est surtout une étude des besoins clients. On étudie tous les besoins de clients et on voit si on peut les satisfaire. Et c'est après une dizaine d'années d'activité, que j'ai pu lister tous les besoins clients. J'ai pu identifier tous les problèmes que rencontrent les clients, soit dans l'élaboration ou l'industrialisation de nouvelles pièces, soit dans leurs projets d'investissement machines-outils. Par l'intermédiaire du projet industriel qui sera implanté à Chonas-l'Amballan. On va répondre à tous les besoins des clients.

Vous allez maintenir les emplois de tous les salariés de General Electric ? Et est ce que vous prévoyez des embauches ?

Nous gardons en effet l'équipe qui est en place. Nous prévoyons aussi des embauches, que ce soit de tourneurs-fraiseurs, des ingénieurs, des chefs d'atelier. Si possible, on aimerait embaucher une dizaine de personnes assez rapidement.

