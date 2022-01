La nouvelle éco en Isère : OSE fabricant de cartes électroniques en pleine montagne

OSE est une société isérois qui se porte bien. Le fabriquant de cartes électroniques réussi à poursuivre son activité depuis ses montagnes à l'extrême sud du département, où elle est un des plus importants employeurs de Matheysine. Historiquement Obiou Société d'Electronique - du nom du sommet qui domine tout dans ce coin du département - OSE a été créée en 1985 à Pellafol, avant de s'installer rapidement à Corps, 500 habitants. Initialement elle employait les femme de mineurs du plateau à l'assemblage de cartes pour la société grenobloise Merlin-Gerin. Aujourd'hui elle conçoit et fabrique ses cartes "sur-mesure" à destination de nombreux clients. Entretien avec sa chargée de communication Caroline Guérin.

Bonjour Caroline Guérin, OSE représente combien d'emplois et de chiffre d'affaires aujourd'hui ?

Bonjour, alors au débuts, il y a 36 ans, nous étions 4 et aujourd'hui on est une centaine de personnes. On est à un peu plus de 13 millions de chiffre d'affaires. On a plus d'une centaine de clients actifs, on a un carnet plein de commandes, malgré les crises sanitaires et de pénurie de composants, et donc notre société se porte plutôt bien sur le plateau Matheysin.

Justement, est ce que votre position géographique n'est pas un handicap en termes de logistique, par exemple?

Effectivement, comme on dit à nos clients, à nos fournisseurs, on est vraiment perdu en pleine montagne (sourire) mais après coup nos clients, nos fournisseurs, sont vraiment contents de découvrir notre belle région. C'est vrai que ça n'a jamais été un souci pour nous. Question logistique, pour livrer les cartes électroniques, les produits finis chez nos clients, nous avons notre propre navette, OSE, qui se déplace tous les deux jours, sur l'ensemble de la région lyonnaise, on va même jusqu'à Aix, Marseille... Sinon, pour le reste, on fait partir via les transporteurs habituels, classiques, grand public.

OSE forme en interne la plupart de ses salariés - ©OSE

Vos salariés ne sont pas tous de Corps, d'où viennent ils ? Et surtout est-ce que vous trouvez la main d'œuvre qualifiée nécessaire ?

Alors, nos salariés viennent pour deux tiers du Plateau Matheysin et un tiers des Hautes-Alpes. La plupart de nos salariés n'ont aucune formation en électronique, donc on les forme en interne. Après, il est vrai que sur des fonctions un peu plus spécifiques, techniques, on va avoir énormément de difficultés à recruter. Pour les Grenoblois, ça fait un petit peu trop loin et le changement de vie est trop radical. Dans ce cas là on n'hésite pas à sortir de la région Auvergne Rhône-Alpes pour pouvoir recruter nos techniciens en électronique.

En faisant travailler autant de monde dans ce secteur là de l'Isère, vous avez un rôle essentiel pour le territoire. Est ce que vous en êtes fier finalement de cette dimension "aménagement du territoire" ?

Alors oui, tout à fait. Nous sommes fiers de travailler en Matheysine. Nous travaillons depuis toujours avec les élus locaux, la communauté de communes pour développer le travail et la vie en Matheysine et ça fait partie effectivement de nos valeurs.