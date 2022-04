La Nouvelle éco en Isère : Phoenix Mobility prend son envol

L'histoire de Phoenix Mobility est celle d'ingénieurs formés à Grenoble qui font un pari. Et avec ce pari de changer la motorisation des véhicules thermiques, ils pourraient aujourd'hui se trouver au rendez-vous du besoin de très nombreuses entreprises, artisans, et commerçants, de la Métropole grenobloise. L'enjeu : pouvoir continuer à circuler dans la ZFE, la zone à faible émission de la métropole. Et justement, la métropole de Grenoble annonce qu'elle va doubler son aide financière pour ceux qui font le choix d'avoir recours à cette aide.

28 employés, des carnets de commandes pleins et une homologation définitive qui arrive très bientôt : Phoenix Mobility est en train de décoller. Wadie Maaninou, l'un des co-fondateurs de Phoenix Mobility fait le point sur le déploiement de cette entreprise.

France Bleu Isère : On rappelle d'abord le principe que vous utilisez, le "retrofit", qui aujourd'hui a les honneurs de la Métropole de Grenoble

Wadie Maaninou : Ça consiste à convertir des véhicules thermiques en véhicules électriques, un procédé qui existe depuis plusieurs années, mais qu'on est en train d'industrialiser afin de permettre une conversion beaucoup plus rapide et beaucoup moins coûteuse des véhicules thermiques vers les véhicules électriques. C'est une alternative à l'achat de véhicules neufs. Ça revient à une solution beaucoup plus économique et aussi beaucoup plus écologique. Puisqu'on parle d'un véhicule existant, qu'on le transforme et on évite de produire un nouveau véhicule.

Est-ce qu'on peut faire passer n'importe quel véhicule aujourd'hui dans votre solution "Rétrofit" ?

Techniquement, tout véhicule motorisé peut être converti à une propulsion électrique.

Même les Crit'Air 5 ?

Il n'y a aucun problème à convertir un véhicule Crit'Air 4 ou 5, peu importe. En fait, on vient remplacer totalement un moteur thermique, donc ça ne pose pas de problème. Nous, on a un focus qui est beaucoup plus ciblé sur les véhicules utilitaires. Donc, on va venir convertir des fourgons, des fourgonnettes, des camions, des camionnettes.

Pour quelles raisons ceux-là en particulier ?

Alors, en fait, c'est un choix technico-économique, j'ai envie de dire, mais aussi très poussé par les réglementations qu'on commence à voir se multiplier dans les grandes métropoles, les zones à faibles émissions qui sont en train de mettre des contraintes sur les utilisateurs de véhicules thermiques qui peuvent être des professionnels, des collectivités qui ne pourront plus demain rentrer dans les centres-villes. Et donc, on leur apporte une solution qui est facilement implémentée. En quelques jours, on peut convertir son véhicule qui coûte beaucoup moins cher. On fait aujourd'hui l'équation technico-économique qui est très intéressante sur les véhicules utilitaires puisque la version électrique est très coûteuse.

Et la métropole là-dessus, vous aide ? Vous faites partie des process qui peuvent être aidés, subventionnés ?

Tout à fait. Aujourd'hui, le président de métropole a annoncé le doublement des subventions. On peut bénéficier d'une subvention à 12.000 euros lorsqu'on est une TPE-PME de la métropole grenobloise. À cela vient s'ajouter une subvention nationale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les solutions bénéficient d'une subvention assez conséquente et que le prix de revient final pour le client se situe entre 10.000 et 15.000 euros, ce qui rend la solution très compétitive face à des véhicules électriques sortie d'usine qui vont coûter en général 40 à 50 mille euros.

Par contre, il va falloir un peu changer ses habitudes. Un véhicule électrique ne va plus rouler autant et ne va pas forcément avoir les mêmes fonctionnalités que son véhicule thermique. C'est quoi les changements ?

Alors, lorsqu'on vient transformer un véhicule thermique en électrique, on vient retirer les composants thermiques comme le bloc moteur thermique, on remplace par un moteur électrique et en fait, naturellement un véhicule qui est plus "fin". Il n'y a plus de vitesses, on retire la boîte de vitesse, donc ça devient un véhicule automatique. Donc, globalement, on a un confort de conduite qui est différent. On a une utilisation du véhicule qui est beaucoup plus fluide. Néanmoins, étant donné qu'on a des batteries et une autonomie à préserver, il y a une certaine utilisation du véhicule qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus calme en route, ce qui permet en fait de pouvoir avoir une durabilité de la batterie beaucoup plus importante.

Et l'autonomie maximum. C'est combien avec votre système ?

Nos conversions permettent de faire une autonomie de 150 km, ce qui permet de totalement couvrir les besoins d'un usager professionnel qui roule en zone urbaine ou périurbaine. Nous, c'est notre cible. Aujourd'hui, on veut aider les artisans, les entreprises, les collectivités qui roulent dans les métropoles, dans les villes, à pouvoir contourner ces réglementations qui leur interdisent d'utiliser des véhicules thermiques. Et donc, avec 150 km en général, on arrive à couvrir les besoins quotidiens.

Et recharger dans la nuit ?

Alors, on peut recharger dans la nuit, on a deux standards de charge. On a une charge normale qui permet de pouvoir recharger son véhicule la nuit, mais on a également un standard de charge rapide, ce qui permet en fait de pouvoir recharger sa batterie en moins d'une heure.

Sur certaines formules, on a des batteries qui sont en location. Ici, quand on repart de chez vous, quelle est la formule ? Les batteries, on les possède, ou elles sont en location ?

Nous, on vend des solutions de rétrofit "clés en main". Concrètement, on va vendre toute la solution. Une fois qu'on a converti le véhicule, le client repart avec un véhicule. La chaîne de traction électrique, il y a, à l'intérieur, le pack de batteries. Néanmoins, depuis quelques mois, on a lancé une solution de financement avec un partenaire bancaire, ce qui permet aux clients de pouvoir faire du leasing de la LLD sur les véhicules de 36 à 60 mois, ce qui permet de pouvoir lisser justement le coût de la conversion sur plusieurs mois.

Est-ce que vous avez déjà des commandes ? Est-ce que vous sentez que ça monte un peu en régime ?

Tout à fait. En fait, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les usagers et les conducteurs sont en train de plus en plus de se tourner vers l'électrique puisque les aides arrivent à grands pas. Lorsqu'on s'est lancé en 2019-2020, on avait quelques commandes par-ci par-là. Aujourd'hui, ça s'accélère. On a un carnet de commandes de plusieurs millions d'euros. Les homologations étant en train d'arriver, on va pouvoir commencer à livrer nos premiers véhicules à nos clients. Et donc, effectivement, on commence à remarquer un grand intérêt pour les solutions électriques. Et surtout, en fait, on se rend compte que le besoin de la majorité des conducteurs qui sont dans ces zones à faible émission, c'est d'avoir un véhicule électrique le plus rapidement possible. En général, on parle à des livreurs, à des coursiers, à des "ventes du dernier kilomètre", à des agents municipaux qui ont besoin en fait de véhicules assez rapidement et qui se retrouvent parfois lorsqu'ils vont voir un constructeur sur liste d'attente pendant plusieurs mois ou plusieurs années.

