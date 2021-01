La nouvelle éco : en Isère, Pôle emploi propose des postes et des formations dans le domaine de numérique

Pôle emploi encourage les personnes en recherche d'un emploi à tenter leur chance dans le domaine du numérique qui recrute fortement. Des formations sont proposées à ceux qui voudraient se réorienter. Isabelle Liétar, chef de projet dans le domaine du numérique à Pôle emploi en Isère, était l'invitée de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce jeudi à 7h15.

Est-ce un secteur qui propose des emplois en nombre ?

Absolument ! Pour l’année 2020, nous avons comptabilisé 1800 offres sur les métiers du numérique sur le département de l’Isère. Et ça ne va qu'en grandissant. De nombreuses opportunités d’emplois s’offrent à vous, les métiers sont variés. C’est d’ailleurs le message qu’il faut faire passer : quand on parle des métiers du numérique, il y a des métiers accessibles à tous, des métiers comme médiateur numérique, développeur-codeur qui est un métier qui recrute énormément.

Alors ça consiste en quoi développeur-codeur ?

Alors je vous donne un exemple : un commerce qui souhaite se lancer dans la vente en ligne va développer un site et ce site va nécessiter des connaissances, des compétences numériques de développement de codages des produits. Il y a une multitude de logiciels qui peuvent être utilisés pour ce développement de sites internet. Vous avez donc, si vous êtes commerçant, besoin d’un codeur qui va vous faire ce travail.

Et si on ne sait pas faire, est-ce que vous nous former ?

Oui, Pôle emploi propose des formations. Certaines sont même accessibles sans le bac, sur un parcours un peu plus long, mais c’est tout à fait possible. Ce que je conseille, c’est que la personne qui souhaite se former, se renseigne auprès de son agence Pôle emploi. Certaines formations sont même financées. Nous en avons sur tout le département "en physique" et nous avons aussi des formations "en ligne" pour celles et ceux qui habiteraient loin d’un centre de formation.

Dans le cadre d’une reconversion vers le numérique, peut-on valoriser malgré tout ses précédentes expériences ?

Absolument ! Les entreprises recherchent d’ailleurs ces profils variés avec de l’expérience dans le monde du travail. Par exemple, si je reprends l’exemple du site internet d'un commerce : un commerçant qui lance son site internet sera intéressé par embaucher quelqu'un qui a déjà travaillé dans la vente. Ou alors un sportif pour une enseigne de sport pourrait valoriser ses compétences précédentes dans ce nouvel emploi. Bref, il ne faut pas hésiter à se reconvertir.

Le numérique, c’est l’univers où le télétravail se développe le plus. Comment faciliter ses débuts au sein d’une entreprise en télétravail ?

C’est sûr que c’est très difficile de faire ses premiers pas dans une entreprise en travaillant à distance. Les outils collaboratifs à distance, l’intégration dans l’entreprise, tout ça n’est pas simple. C’est pour ça que dans le cadre de cette semaine pour l'emploi numérique on propose aussi des ateliers, des formations sur cette thématique-là.

