La nouvelle éco en Isère : quand Alp'Agri fluides remet en eau les puits abandonnés dans les fermes

En ces temps de sécheresse et de réchauffement climatique, voilà une entreprise dont l'activité risque de décoller en flèche : Alp'Agri fluides. Le patron, Christophe Daniel, s'occupe de gérer tous les fluides dans une ferme. Et notamment de remettre en état les installations abandonnées.

La 801 édition de la foire de Beaucroissant s’est terminée ce dimanche 11 septembre, après trois jours de fête, de concours agricoles, de vente et d’échanges entre les agriculteurs. L’occasion aussi pour de nombreuses entreprises du territoire de se faire connaître.

C'est le cas de Christophe Daniel, patron de l’entreprise Alp'Agri fluides, basée à Saint-Christophe-Sur-Guiers. Son travail ? La récupération des eaux dans les fermes. Autant dire qu'en ces temps de sécheresse, son travail est très précieux.

France Bleu Isère : Quand avez-vous créé votre société et dans quel but ?

Christophe Daniel : J'ai créé Alp'Agri fluides il y a trois ans. J'interviens essentiellement dans le milieu agricole, dans les élevages en majorité, et j'installe tout ce qui est système de mise en pression pour l'eau : surpresseur, récupération d'eau de pluie, de captage de sources. Je recréé les réseaux d'eau à partir de l'eau stagnante.

Et donc vous êtes très précieux en ces temps de sécheresse. On a beaucoup fait appel à vous cet été pour remettre en eau un certain nombre d'installations ?

Ça fait quelques années que c'est dans les tuyaux toutes ces questions d'économies d'eau, sortir des réseaux et puis valoriser l'eau existante.

Donc ce n'est pas forcément de nouveaux réseaux que vous créez. Il s'agit d'anciens réseaux que vous remettez à jour ?

Oui essentiellement les anciens puits, les anciennes réserves d'eau qui existaient dans les années 50-60 dans les exploitations, il y en avait partout, dans toutes les fermes. Et dans les années 80, tout le monde s'est branché par facilité sur les réseaux d'eau communaux et aujourd'hui, vu le prix de l'eau dans certains secteurs et le fait qu'elle devienne une denrée rare, on remet en route les anciens systèmes.

Au fond, c'est aussi un travail très important, à la fois pour le patrimoine, pour la ressource en eau, etc. Est-ce que vous recevez des subventions ?

Depuis deux ans, il existe des subventions régionales pour que les éleveurs s'équipent pour valoriser l'eau, faire de la récupération d'eau de pluie, du captage de sources. Dans un but : celui de soulager les réseaux d'eau communaux.

Pour vous, en quoi c'est important d'être ici à la foire de Beaucroissant ?

La foire de Beaucroissant, c'est la seule foire vraiment agricole dans la zone. Dans notre secteur, ça permet de voir beaucoup de monde en peu de temps. Donc au niveau efficacité, pour prendre des contacts, pour se faire connaître, c'est quand même la référence.

Vous espérez que ça vous donne des contrats ?

Très honnêtement, on va pas signer de suite parce que sur chaque dossier, il y a une petite étude technique quand même à effectuer, une étude de dimensionnement. Il faut que j'aille voir sur place pour vérifier techniquement la faisabilité du projet. Mais sur une foire de Beaucroissant d'automne classique, il y a une trentaine de contacts pris.