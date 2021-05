La nouvelle éco : quand le GF38 investit dans un centre de formation à La Côte-Saint-André

Un club de foot c'est aussi une entreprise et une entreprise, ça se développe. Max Marty, vous avez donc trouvé un site pour construire votre futur centre d'entraînement et de formation. Ce ne sera pas dans la métropole grenobloise, mais à La Côte-Saint-André. Pourquoi ce choix?

D'abord parce que c'est indispensable si on veut se pérenniser dans les 40 meilleurs clubs français et peut-être un jour dans les 20. Parce que on a bien compris que l'espace était contraint sur la métropole et que, malgré la volonté des politiques locaux, ce n'était pas simple. Ensuite, quand on a "benchmarké" un petit peu ce qui se passait ailleurs dans les autres clubs on s'aperçoit que, de la salle de spectacle qui est aujourd'hui notre stade, à notre outil de travail qui est aujourd'hui le centre d'entraînement, il ne fallait pas confondre le temps et la distance. Alors, c'est vrai que ça fait un peu loin en distance (52 kilomètres) mais en temps c'est tout à fait la moyenne de ce qui se pratique dans d'autres clubs. Vous savez 15 kilomètres à Montpellier par exemple entre le stade et le centre d'entraînement, ça fait largement 35-40 minutes. C'est à peu près le temps que nous mettrons du centre de Grenoble pour rejoindre notre lieu de travail. Aujourd'hui, à l'ère européenne ce n'est pas très important.

Ça reste le club de Grenoble ? Ça reste le GF38 ?

Oui oui ! Vous savez dans "Grenoble" il y a Grenoble, dans "Foot" il y a foot et dans "38" il y a Isère. Et donc se recentrer au sein de notre département ça a du sens.

Quels sont les délais pour ces travaux ? Vous l'aurez quand ce centre tout neuf ?

Alors c'est toujours compliqué vous savez. Quand on affiche une date on finit toujours avec des retards. On est bien sûr pressés parce que c'est un outil indispensable pour nous. Donc on espère finaliser les éléments juridiques dans le courant de l'été ou pour la rentrée, faire nos études, nos pré-études d'ici Noël et attaquer les travaux dans la foulée. Pour un début d'exploitation peut être en deux temps : l'équipe "une", l'équipe réserve, peut-être également l'équipe féminine on verra, dès la fin de saison prochaine et puis le centre de formation - notre outil numéro un - d'ici à deux saisons.

C'est indispensable pour le développement du club ? Vous évoquiez "les 40", "les 20", ça veut dire la Ligue1. C'est le chemin naturel pour le club ?

Vous savez, Grenoble est une métropole magnifique, la 11ème agglomération de France. Le foot est un élément important : il y a plus de 30.000 licenciés dans le département. Donc, si on ne peut pas voir resurgir les démons du passé, les difficultés qu'a rencontré le club ces dernières années, cette ascension, cette descente, cette trajectoire sinusoïdale, je crois qu'il ne faut pas qu'on soit construit "sur pilotis". L'arrivée de cet outil devrait nous permettre de travailler sereinement sur les dix, quinze ou vingt prochaines années. En tout cas ça ne sera sûrement plus moi mais ça a vraiment du sens pour le foot sur le territoire.

Un dernier mot sur le match ce soir à Toulouse (en barrage d'accession à la Ligue 1). La saison est réussie de toute façon ? Ce n'est que du bonus, on est d'accord ?

C'est-ce qu'on disait aux joueurs : pour tout le monde la saison est réussie mais pour nous elle commence ! On est des compétiteurs, de farouches batailleurs. Alors on est très serein : c'est Toulouse évidemment qui est favori, qui a la pression et nous allons jouer libérés. Donc comptez sur nous en tout cas pour donner la meilleure image possible et, si on peut, réaliser cet exploit qui serait formidable.