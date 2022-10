La Nouvelle Eco en Isère - Recyc'Elit développe une technologie pour recycler le polyester des vêtements

La start-up Recyc'Elit, qui emploie 7 salariés à Chasse-sur-Rhône, a développé une technologie innovante pour permettre de recycler les vêtements en polyester. Cette matière, avec laquelle on fait le plastique, est généralement impossible à réutiliser mais l'entreprise iséroise est parvenu à créer des "ciseaux chimiques" pour isoler ces composants et les reconstruire. Raouf Medimagh, le co-fondateur de Recyc'Elit, nous présente cette innovation appelée "AURAreFIL".

France Bleu Isère : Votre entreprise Recyc'Elite a développé une nouvelle technologie qui s'appelle "AURAreFIL". Avant de nous l'expliquer, pouvez-vous nous dire quel problème vous aviez identifié dans le recyclage des vêtements ?

Raouf Medimagh : Dès qu'il s'agit d'un textile multifibres, ou multimatériaux, là, on va parler par exemple de polyester élasthane comme dans les leggings et les tee-shirts de sport, etc. Cette matière a la fâcheuse tendance de ne pas être recyclable. Et ces vêtements là, malheureusement, vont vers l'incinération ou l'enfouissement aujourd'hui.

Et donc, c'est là que votre nouvelle technologie entre en jeu.

Nous avons développé une solution : avoir des ciseaux chimiques, très sélectifs au polyester, qui vont couper ces polymères en petits morceaux, les purifier. Une fois qu'on les a purifiés, on va pouvoir les remettre ensemble l'un à côté de l'autre et en refaire des billes de plastique. ces billes pourront servir à faire tout type de matériau, dont un fil 100 % recyclé et qui a des propriétés identiques au polyester.

On peut réutiliser plutôt que détruire ou incinérer, ça pollue moins. Mais est-ce que votre technologie est aussi moins polluante ?

Absolument, en fait, notre solution est rapide et basse énergie. Elle opère à température très, très modérée, on ne dépasse pas les 60 degrés et on est à pression atmosphérique. Ceci fait qu'on a une énergie contrôlée et du coup une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 40, jusqu'à 50 % en fonction des différents scénarios.

Combien de personnes travaillent sur ce projet que vous appelez donc AURAreFIL ?

AURAreFIL implique trois structures : Recyc'Elit, qui est une start up, avec aujourd'hui sept collaborateurs, dont trois docteurs ; la métropole de Grenoble qui a pour mission de collecter des vêtements en fin de vie ; et donc, Techtera, le pôle de compétitivité des textiles, qui coordonne ce projet.

Il est encore dans sa phase de recherche et développement aujourd'hui. Quelle est la suite pour vous ?

On a de très bons résultats, très encourageants et donc nos objectifs à court et moyen terme, c'est de sortir du laboratoire, ce qu'on va faire d'ici à la fin de l'année pour passer sur un pilote moyen et ensuite passer sur un démonstrateur un tout petit peu plus gros. L'objectif de ce projet, c'est de faire cette opération de recyclage boucle fermée dans un environnement qui reste localisé dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes.