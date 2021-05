La nouvelle éco en Isère : Rétro Arcade fait revivre les bornes de jeux d'arcade

Vous avez un souvenir ému de Street Fighter, Shinobi, Pac Man et Space Invaders au coin du comptoir ? En Isère rhodanienne Alban et Alison Guillot font revivre, sous le nom de Rétro Arcade, les pixels, manettes et boutons des bornes d'arcade. Quand économie rime avec nostalgie.

La nouvelle éco remonte le temps ce matin sur France Bleu Isère. Alban Guillot, fondateur et gérant de Rétro Arcade, à Roussillon, fait revivre les pixels de votre enfance et adolescence.

Alban Guillot, pour ceux qui ne verraient pas de quoi on parle. C'est quoi une borne d'arcade ?

Les bornes d'arcade ce sont des machines qu'on trouvait à l'origine dans les bars. On voyait toujours ça dans les bars quand on était plus jeunes. Le principe était tout simple : on mettait une petite pièce dedans puis ça nous lançait un jeu. Moi en tout cas c'est les souvenirs que j'ai des bornes d'arcade. Aujourd'hui ça s'est bien popularisé, on va dire, et il y a beaucoup de particuliers qui en veulent aussi. Et on fabrique aujourd'hui ce type de machines qu'on propose à tout type de public, que ce soit professionnel ou particulier, avec ou sans monnayeur. Le principe est qu'on y intègre - c'est l'avantage par rapport à avant où il y avait un jeu - aujourd'hui, on y intègre, plus de 21 000 jeux !

Vous venez d'ouvrir, il y a un mois, votre nouvel atelier à Saint-Maurice-l'Exil pour avoir plus de place. Votre carnet de commandes est plein. Qui vous achète ces bornes d'arcade ?

En ce moment la situation, liée au Covid, fait qu'on a beaucoup de particuliers qui passent commande parce que les gens étant confinés, ils se retrouvent beaucoup chez eux et ils ont besoin de passer le temps, ce qui est normal...

Et ils ne peuvent pas aller au bar...

Effectivement, donc ils nous commandent pas mal de bornes. A contrario on a moins de professionnels qui commandent mais bon, ça va bientôt rouvrir pour tous on l'espère.

Le "rétrogaming", c'est à dire la nostalgie des jeux d'avant, comme il y a la nostalgie des chansons d'avant, des programmes télé d'avant, c'est un secteur qui cartonne ?

Tout à fait oui, c'est clairement à la mode. Je pense que les gens ont besoin de se retrouver un peu dans les jeux d'antan, dans ce qu'on voyait avant, et puis c'est vrai que les jeux vidéo d'avant ce n'est pas du tout ce qu'on voit maintenant. Ce n'était pas la même mentalité quand ils ont été conçus, et moi, je me retrouve plus en enfance. C'est des souvenirs d'enfance...

Comment vous est venue cette idée ? Parce que ce n'est pas du tout votre boulot à la base.

Non, non, effectivement, ce n'est pas mon travail mais j'ai toujours été passionné de jeux vidéo. Comme je dis à chaque fois je suis presque né avec une manette dans les mains. Le jeu vidéo a toujours été quelque chose d'important pour moi et le concept a été tout bête : je me suis fabriqué un jour une borne pour moi et puis je me suis dit tiens, je vais en faire une autre, et puis j'ai vendu celle-là, j'ai vu que ça marchait pas trop mal et je me suis lancé dans la fabrication.

Combien ça coûte une borne d'arcade ?

Alors nous le prix de base il est là 1 500 euros TTC et puis après l'avantage c'est qu'on propose une personnalisation complète de la machine. C'est là-dessus qu'on essaye de se distinguer au maximum. Après avec les options, tout dépend des options qui sont choisies.

Comment on fait si on veut vous contacter ?

Le site internet c'est ce qu'il y a de mieux et puis sur la page Facebook. J'invite tout le monde à taper "retroarcade38" sur Facebook, et on peut nous retrouver facilement. Le site c'est borne-retroarcade.fr.