La nouvelle éco en Isère - Save innovations, pour préserver notre eau potable

Quand on parle de gestion de la ressource en eau il y a la question des économies mais aussi celle de la chasse au gaspillage. C'est sur ce terrain que se place la société de Seyssins (Isère) Save Innovations, avec sa Smart Picogen. Entretien avec Olivier Salasca, directeur général d'une entreprise qui emploie aujourd'hui 11 personnes mais qui ambitionne de pouvoir en employer bien plus, toujours dans le bassin grenoblois.

Olivier Salasca tout d'abord quelle est la technologie de Save Innovations ? Sur quoi travaillez-vous ?

Alors nous avons développé une solution qui permet de rendre les réseaux d'eau potable intelligents. L'eau aujourd'hui, c'est vraiment le défi du XXIᵉ siècle. Il y a un vrai besoin de contrôler et de maîtriser la ressource en eau et il faut savoir qu'aujourd'hui, si on parle de la France, il y a au niveau des réseaux d'eau potable environ 20 % de l'eau qui est perdue au travers de fuites qui existent dans les canalisations. Au niveau mondial, on va dire qu'il y a plus d'un tiers de l'eau potable qui est perdue au travers de fuites dans les réseaux.

Donc vous vous amenez un détecteur de fuites ?

On va plus loin que la fuite ! On est dans la qualité de l'eau ! C'est à dire qu'on a une solution, la Smart Picogen, qui s'installe sur les canalisations des réseaux d'eau potable et qui permet en temps réel de mesurer les données physiques telles que le débit-pression pour pouvoir prévoir des fuites, ou voir où se situent des fuites, mais également des capteurs chimiques tels que la turbidité, c'est le trouble de l'eau, la conductivité, le pH, la température et le taux de chlore. Donc on a un système qui s'installe très simplement, qui fait les mesures en temps réel, qui analyse les mesures et qui les télétransmet au centre de gestion des opérateurs des réseaux d'eau potable, ce qui permet d'avoir un diagnostic permanent des réseaux d'eau pour prévenir les risques. Et notre solution - et c'est là que réside le cœur de notre innovation - est totalement autonome grâce à une turbine unique au monde qui permet de produire de l'électricité dès de très faibles vitesses d'écoulement dans les canalisations. C'est à dire qu'il y a une énergie non exploitée à ce jour dans les réseaux d'eau, c'est l'eau qui s'écoule, et on a développé un alternateur, une turbine, qui permet de pouvoir générer suffisamment d'électricité pour alimenter en toute autonomie tous nos ensembles de capteurs et notre électronique de télétransmission.

C'est une solution séduisante mais qui est ce qu'elle a séduit déjà ? Est-ce que vous arrivez à trouver votre marché ?

C'est un marché qui est lent puisque c'est un marché à très fort potentiel. On a réussi à intéresser de gros acteurs privés et publics des métiers de l'eau. Le challenge aujourd'hui pour Save Innovations, c'est de passer à un mode industriel. Pour ça, on a besoin d'investir dans notre outil de fabrication et de déployer notre solution à plus grande échelle au niveau commercial, sachant que nous sommes déjà sur des programmes d'envergure en Afrique et au Moyen-Orient. Donc, on est en train de lancer une levée de fonds et/ou de s'adosser à des industriels pour nous accompagner.