La nouvelle éco en Isère : Schneider, à Grenoble, limite et aide à limiter les consommations d'électricité

France Bleu Isère : Contrairement à l'industrie, on ne demandera pas à un site tertiaire de s'arrêter totalement ?

Jean-Christophe Hutt : Ce qui est prévu par RTE (réseau de transport d'électricité), c'est la mise en œuvre du système dit Ecowatt, qui est un système d'alerte pour donner des indications aux consommateurs d'énergie électrique de façon à ce qu'ils puissent effacer une partie de leur consommation. On pourrait imaginer avoir des bâtiments qui sont en mode, j'allais dire "sobriété classique" sur le niveau vert et qui commencerait à effacer des charges un peu plus critiques à partir du orange pour se préparer ou au contraire éviter de rentrer dans la zone rouge. La zone rouge, c'est en France des coupures d'électricité sur un certain nombre de clients. Donc ce système là aujourd'hui, nous l'avons testé sur certains de nos bâtiments, notamment notre siège à Paris. Mais également certains bâtiments ici sur Grenoble. Pour arriver à mieux cerner quel type de charge, quel type de consommation d'électricité nous pouvions associer à chacun de ces niveaux d'alerte à partir d'octobre.

A priori, le système sera mis en service en octobre. Aujourd'hui, les mesures qui sont imaginées peuvent être amenées en cas véritablement critique, à des coupures de parties entières de réseau en France. Et donc effectivement sur ce réseau pourront se trouver des usines comme des bâtiments tertiaires. Donc nous nous préparons à la possibilité d'être coupées.

Nathalie Champeaux : Aujourd'hui, toutes les solutions existent pour éviter au maximum ces coupures. Que ce soit dans l'industrie, le bâtiment ou même chez les particuliers. Dans le résidentiel, on peut mettre en place un système de pilotage qui permet de diminuer la consommation. Donc le but ultime étant quand même que tout le monde : industrie, bâtiment et résidentiel, puissent lisser leur consommation et éviter au maximum d'avoir ces coupures subies auxquelles on peut se préparer mais que tout le monde espère éviter au maximum.

Jean-Christophe Hutt : Tout à fait, c'est précisément le rôle attendu de ce système Ecowatt. C'est qu'en alertant avec de l'avance et sur différents niveaux avant d'en arriver à la nécessité ultime de couper, on espère la réaction des uns et des autres, pour éviter les coupures. Donc c'est vraiment le but. Le but premier, c'est de ne jamais arriver à une situation de coupure.

Nathalie Champeaux et Jean-Christophe Hutt, de Schneider, dans le bâtiment IntenCity © Radio France - Gérard Fourgeaud

