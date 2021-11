La nouvelle éco en Isère : Sermas Industrie lance une nouvelle gamme de scies pour aluminium dans l'industrie

Cette nouvelle éco nous emmène chez un leader mondial qui se trouve en Isère, à Saint-Quentin-sur-Isère ! Sermas Industrie, qui emploie une quarantaine de personnes sur son site de fabrication, est un spécialiste des machines pour découper l'aluminium au niveau industriel. Elle vient de lancer une nouvelle gamme de scies à ruban, baptisée BS-E, plus petites, plus simples à mettre en œuvre et plus adaptées aux usages des entreprises qui transforment ou refondent l'aluminium, ou entreprises dites "de seconde transformation". Rencontre avec Sylvain Poncet, chef de produit chez Sermas.

Sylvain Poncet, Sermas se présente comme "le leader mondial du sciages de matériaux de grandes dimensions pour l'industrie de l'aluminium". Très précisément, qu'est ce que vous fabriquez ?

Alors, Sermas existe depuis une cinquantaine d'années et a grandi, on va dire, avec Pechiney dans le bassin grenoblois puis s'est développée par la suite mondialement. Historiquement, le cœur de métier de Sermas c'est des lignes complexes de sciage pour les gros blocs d'aluminium, les "billettes" d'aluminium qui vont de 500 kilos à 40-50 tonnes. Quand on dit lignes complexes, ce sont des équipements qui peuvent faire jusqu'à 80 à 100 mètres de long, un terrain de foot, où on va avoir des systèmes de convoyage, une scie, forcément, des systèmes pour la traçabilité, le pesage, le marquage, et ensuite pour le conditionnement des produits. Donc ça, c'est le cœur de métier. La nouvelle gamme de produits - nommée BS-E - ce sont des scies plus petites qui, elles, sont destinées à des clients qui vont recevoir des billettes, des lingots d'aluminium, et les débiter en moins grandes séries, mais avec une nécessité d'adaptabilité de la machine.

Et jusqu'à présent il y avait très peu de machines qui répondaient aux besoins de ces industries là ?

Pour l'aluminium nos clients se confrontent à un problème qui est que d'un côté on a des scies de grande production qui ne répondent pas aux besoins en termes d'agilité, et puis également en termes d'investissements, et d'un autre côté des équipements, des scie, issus de conceptions qui sont pour des scies aciers et donc qui ne sont pas optimales dans la découpe de l'aluminium.

Vous avez sans doute fait des projections. C'est un marché qui a quelle dimension ?

Ça représente à peu près 300 à 400 industriels en Europe et un volume similaire sur les autres marchés ciblés que sont l'Amérique du Nord, l'Asie, et le Moyen-Orient principalement. En termes de projections de ventes de machines on table sur une production, dans un premier temps de 2 à 3 machines, puis une évolution, une augmentation, dans les années à venir.

Quel impact a eu la crise sanitaire sur votre activité ?

Le marché de l'aluminium a connu, comme bien d'autres domaines industriels, un ralentissement de la production. L'aluminium lié à l'aéronautique et à l'automobile surtout a été fortement impacté. Sur la partie agroalimentaire par contre le Covid n'a pas eu d'impact négatif. En ce qui nous concerne directement, la problématique a été la frilosité des investisseurs en termes d'investissements sur des biens d'équipement. Notre cœur de métier chez Sermas, c'est la production de machines et les acteurs principaux de l'aluminium étaient jusqu'à cet été je dirais, jusqu'il y a peu de temps, encore frileux malgré malgré des bonnes productions.

Ça va mieux désormais ?

Oui, on a vu une reprise des demandes déjà sur le milieu de l'année 2021 et on voit une reprise, effectivement, des investissements avec soit des contrats rentrés récemment, soit des contrats en cours de négociation finale sur cette fin d'année 2021. Pour 2022 on est plutôt optimistes quant à la trajectoire des investissements de nos clients.