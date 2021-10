La Nouvelle éco en Isère : STMicroelectronics recrute en job dating

Le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics organise deux sessions "job dating" en cette mi-octobre à Grenoble et Chambéry. Tout autant pour séduire qu'être séduit par les candidats parce que l'entreprise peine plus qu'avant à trouver la main d'œuvre pour ses salles blanches.

Le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics recrute sur ses sites de Grenoble et Crolles (Isère) et propose 300 postes au cours de job dating à Grenoble et Chambéry. La production de semi-conducteurs (de puces pour faire simple...) française et européenne est appelée à s'accroitre dans les années qui viennent mais le recrutement s'avère de plus en plus difficile. Entretien avec Frédéric Bontaz, directeur des ressources humaines du site STMicroelectronics de Crolles.

Frédéric Bontaz, les job dating ne sont pas tellement dans les habitudes de STMicroelectronics. Vous avez très clairement des difficultés de recrutement ?

Aujourd'hui, on est obligé d'admettre que les compétences dans les métiers de la microélectronique sont plus rares qu'à une certaine époque et donc on a besoin de trouver ces compétences. Avec en plus un "effet volume" important puisqu'aujourd'hui, il n'aura échappé à personne que c'est un métier qui se développe énormément. Donc oui, nous faisons des job dating de manière un peu différente puisque nous faisons des job dating à l'extérieur du site. D'habitude, on accueillait sur le site des gens. Cette fois, on a décidé de franchir le portail pour aller jusqu'à Chambéry et Grenoble, rencontrer directement les gens en amenant nos produits et enfin communiquer sur l'ensemble de ce qu'est STMicroelectronics, puisqu'en fait, c'est une variété de métiers qu'on aimerait bien faire connaître au plus grand monde.

A une époque vous n'étiez pas obligé d'aller chercher les salariés. Ça venait tout seul si l'on peut dire...

Oui c'était à une époque où il y avait peut être sur le territoire grenoblois moins d'entreprises qui étaient dans ces secteurs là. Aujourd'hui, il y a une concurrence qui est réelle. Donc à situation nouvelle, méthodes nouvelles.

Quels profils cherchez-vous ?

On va de l'agent de maintenance, ou process, à l'ingénieur en électronique. Alors les niveaux de maintenance et de process de premier niveau sont réservés à des gens qui ont la volonté de travailler dans le domaine de la technique et qui ont cette motivation. Ils doivent aussi en avoir la formation mais aujourd'hui, grâce à nos capacités de formation, nous sommes capables de partir d'une aptitude pour la transformer en compétences. Ensuite, sur les niveaux de techniciens, là, on a affaire plutôt à des gens qui ont une formation en maintenance ou dans les techniques de process, donc d'analyse des plaques de silicium. Enfin au niveau des ingénieurs on a des compétences en électronique beaucoup plus marquée avec, c'est vrai, quelques postes d'experts qui sont plus difficiles à trouver, notamment dans le design.

Comprendre les métiers proposés par STMicroelectronics c'est d'abord comprendre ce que fabrique l'entreprise © Radio France - Laurent Gallien

Est-ce que déjà ces job dating (ces deux-là sont respectivement les 3e et 4e depuis le début de l'année) vous ont amenés des profils originaux ?

Oui par exemple il y a quelqu'un qui est venu qui a une formation dans la cuisine. Eh bien ce monsieur il a eu l'occasion de faire part de ses motivations et de ses aptitudes. Peut-être qu'avant ce type de profil serait passé un peu plus à côté. Aujourd'hui ce qui est certain c'est que les aptitudes, le potentiel, sont des choses qu'on arrive à rendre concrètes uniquement en discutant avec les gens. Peut-être que dans les premières secondes de l'entretien on se dit que ça ne va pas conclure et qu'à la fin on espère travailler ensemble.

Si on rate ou si on a raté les rendez-vous de Grenoble et Chambéry, il y a d'autres moyens de vous contacter, de candidater ? Peut être des perspectives supplémentaires également au-delà de ces 300 emplois ?

Bien sûr ! A n'importe quel moment, de jour comme de nuit, vous pouvez contacter STMicroelectronics sur son site où vous trouvez très facilement le contact où déposer votre offre. Elle sera analysée dans les meilleurs délais. On peut même prendre des contacts directs sur LinkedIn ou sur les autres réseaux pour avoir des renseignements sur nos métiers. Et on ne s'arrêtera pas là ! On va faire sans doute quasiment un événement par mois, mais ne le répétez pas (sourire).