La Nouvelle éco en Isère : Teledyne e2v recrute à Saint-Égrève

La croissance est belle et bien repartie notamment dans les entreprises de haute-technologie. Exemple avec Teledyne e2v, entreprise qui conçoit et produit des composants électroniques pour les industries spatiale, aéronautique et médicale. Elle emploie 400 personnes à Saint-Égrève.

France Bleu Isère - Quel est votre activité?

Laurent Monge, directeur général de Teledyne e2v à Saint-Égrève - Dans les grandes lignes notre société est dans le domaine du semi-conducteur. Plus précisément on conçoit et on produit de grandes familles de produits semi conducteurs, donc des composants et sous-systèmes autour de l'imagerie (la vision), et une autre famille de produits autour du traitement du signal comme par exemple des microprocesseurs.

La Nouvelle éco : Teledyne e2v Copier

Comment avez-vous traversé la crise du Covid? Est-ce que maintenant ça repart?

Déjà on était très soucieux de nos salariés : on a une usine, on produit tous les jours à toutes les heures de la journée, et notre usine a toujours tourné. Donc effectivement on a eu des fluctuations de marché du fait de cette crise sanitaire, comme par exemple un de nos marchés qui est l'avionique commercial, également dans le médical de manière assez surprenante, et je dirais que c'est quelque chose qui est bien derrière nous depuis début 2021.

L'enjeu pour vous actuellement c'est de recruter...

Tout à fait, un fort enjeu de recrutement pour différentes raisons : déjà la croissance de notre activité qui nous demande à nous renforcer aussi bien en conception, mais aussi en production ; et puis deuxièmement aussi on a besoin d'aide stratégique. On est dans une entreprise de haute technologie donc il faut se réinventer, se renouveler en permanence, aller vers de nouvelles technologies où parfois on n'a pas forcément toutes les compétences en interne. Et donc on est heureux d'accueillir de nouveaux salariés qui vont du coup nous amener ces nouvelles connaissances dont on a besoin pour avancer dans nos stratégies.

Quels profils recherchez-vous?

Des ingénieurs, des techniciens et des opérateurs de production. Dans nos murs à Saint-Égrève on a tous les métiers pour faire fonctionner une entreprise depuis la production , mais aussi la conception, la vente. 45 nouveaux salariés nous ont rejoint en CDI en 2021, et à l'heure où nous parlons nous recrutons - en CDI aussi - sur 15 postes encore assez variés.

Le site Teledyne e2v à Saint-Egrève - Teledyne e2v

Et il y a de la concurrence, c'est-à-dire que vous n'êtes pas les seuls à recruter sur ce genre de profils!

Effectivement nous sommes sur un marché de l'emploi qui est globalement tendu dans tous les domaines, pas uniquement sur des postes d'ingénieurs, techniques, mais ça peut être aussi sur des fonctions dites "support" comme les ressources humaines, la finance. Donc effectivement le bassin grenoblois aujourd'hui connait une certaine tension du marché de l'emploi.... mais ce qui est positif aussi : c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un territoire qui aujourd'hui est très actif d'un point de vue économique.