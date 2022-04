La Nouvelle Eco en Isère : Thierry Garapon, ancien cuisinier, est devenu "l'Affuteur Dauphinois"

Après des années d'expérience derrière les cuisines, Thierry Garapon a eu l'occasion d'en voir, d'en utiliser, et parfois de pester contre des couteaux plus ou moins affutés. Il porte un regard aiguisé, forcément, sur ces lames qui parfois donnent du fil à retordre aux professionnels, en cuisine. Aujourd'hui, son idée est de proposer ses services en itinérance, sur le secteur de la Métropole. Sur les marchés mais pas uniquement. L'Affuteur Dauphinois, c'est le nom de son échoppe roulante. Un vieux métier, mais un besoin et une idée bien dans l'air du temps.

France Bleu Isère : Affuteur, ça vous est venu comment ?

Moi, je suis un ancien cuisinier, donc j'ai toujours utilisé des lames, des couteaux. Mon père me les a donc j'ai appris en le regardant faire et donc ça m'a donné envie d'avoir toujours des lames bien affûtées pour travailler. C'est plus confort de travail, moins de et moins de danger. Malgré ce qu'on peut penser, quand ça coupe, c'est moins dangereux.

C'est étonnant. On n'a pas forcément cette idée-là en tête, au contraire. Un couteau qui coupe très fort... on pense qu'il ne faut pas s'en approcher.

Non, justement, on force sur, mettons, un oignon. Quand l'oignon s'envole... eh bien... sous la lame, il reste... le doigt ! Donc, si ça coupe tout de suite et sans forcer, c'est bien. Pas de coupure.

Et l'idée d'en faire une activité, d'en faire votre activité, votre métier à temps plein.

Voilà, c'est un peu un virage dans une carrière. J'ai un métier qui est un peu oublié, je pense, parce qu'ils ont des marchands. Je me rends compte que oui, ça existe. Vous pouvez le faire tout de suite. Ça plaît. Ça fait très longtemps que j'y pensais. Après une discussion avec mon beau père également, qui me disait que je le verrai bien faire ça. Puis après, ça me trottait dans la tête et je me suis renseigné où il y avait une école. Donc j'ai fait la formation, donc une école, la FCTVA, la seule école certifiantes de France, même pour moi, même si je pensais savoir. J'ai appris beaucoup les angles et la pression. Ce que c'est un métier d'exigence, de précision. Il faut une formation.

Les débouchés, c'est quoi ? Pour un rémouleur itinérant comme vous, on imagine les marchés ? Pas uniquement ?

Je fais quelques marchés, effectivement. Sinon, mon cœur de métier, je voudrais que ce soit plus axé vers les professionnels, donc la restauration, les restaurateurs, les traiteurs, les coiffeurs. Ils ont l'habitude de changer leur matériel quand ça leur va plus. Donc il faut que je fasse tout un travail de pédagogie. Je suis là maintenant pour me faire confiance et vos ciseaux auront une nouvelle, voire deux, trois vies.

C'est complètement dans l'air du temps je demande à réutiliser de réaffecter un outil qu'on pensait déclassé.

Une démarche écologique ? Pour éviter le gâchis, oui c'est toujours une goutte de plus qu'on peut amener pour éviter de faire des déchets. Un bon couteau peut durer. On peut l'affuter pendant longtemps. Quand une personne a un couteau bien en main, pourquoi le changer si il va bien ?

