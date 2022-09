La nouvelle éco en Isère : un bar à chocolat fondu, un concept unique à Grenoble

France Bleu Isère : un bar à chocolat, ce n'est pas commun. Comment vous est venue l'idée?

Emma Binauld. On en a parlé avec les gens aux alentours qui ont eu cette idée. On s'est renseigné sur ce qui se passe au Canada, aux États-Unis. On a vu que ce n'était pas développé en France. On a donc fait une étude de marché. Et surtout, on cherchait une idée originale, à amener un concept qui était inédit, qui n'existait pas, même s'il y a beaucoup de chocolatiers sur Grenoble. Et on s'est dit le chocolat, ça réunit tout le monde !

Et forcément, on imagine que vous aussi vous aimez le chocolat ?

Ah oui évidemment. En plus, avec mon associée, on se complète bien. Je suis plutôt gaufre et elle plutôt pancake, donc c'est parfait, ça fait l'affaire.

Et quelle est la réaction des gens quand ils entrent dans un bar à chocolat ?

Ils sont un peu perdus, ils demandent s'il y a du Nutella. *rire* Non, ils sont plutôt satisfaits et tout le monde nous dit que c'est original. L'espace leur plaît. Ils trouvent que le produit est bon. C'est vrai qu'on essaie de tout faire maison. Ça, c'était un point d'honneur qu'on s'était donné avec mon associée.

Est-ce que le concept fonctionne ? La clientèle est-elle au rendez-vous ?

Oui, ça fonctionne, ça fonctionne très bien ! On a fait un événement d'ouverture. Et pendant 2 heures et demie, on a eu de la queue dehors. C'était une réussite. Moi, personnellement, je ne pensais pas que ça allait prendre aussi vite. Mon associé était confiante, mais on ne s'attendait vraiment pas à ça. Il n'y a pas de client-type qui ressort. Les journées classiques c'est : le mercredi pour les enfants. Le vendredi soir, c'est un peu plus les jeunes et le samedi toute la journée, c'est tout le monde.