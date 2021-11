La nouvelle éco : un emballage alimentaire réutilisable en cire d'abeille fabriqué en Isère

Le salon du Made in France débute ce jeudi à Paris. Parmi les 800 exposants, Delphine Sève, créatrice de Apifilm, a fait le voyage depuis Saint-Just-de-Claix. Apifilm fabrique des emballages alimentaires en tissus et cire d'abeille : un emballage réutilisable qui remplace donc le film plastique.

France Bleu Isère : Pourquoi avez-vous voulu créer cette entreprise ?

Delphine Sève : J'ai découvert les emballages enduits de cire d'abeille, de par mon mode de vie écolo. J'avais tout sous la main, puisque je suis apicultrice amateur et je me suis mise à fabriquer des petits tissus enduits de cire d'abeille. On s'est mis à m'en demander. J'ai eu donc l'idée de les commercialiser.

Comment vous fabriquez ces emballages réutilisables ?

C'est un tissu de coton biologique, aujourd'hui tissé en France et qu'on enduit avec un mélange de cire d'abeille et de résine de pin. La résine de pin, vient de France. On a l'avantage que tout soit apte au contact alimentaire. Le tissu est trempé dans les mélanges de cires de résines fondues. On les sèche, on les découpe et puis on peut les utiliser directement pour emballer nos aliments. On peut les laver, les réutiliser.

C'est réutilisable combien de temps ?

On les réutilise jusqu'à un an et demi, voire deux ans sur notre version. On a un enduit qui tient bien, qui accroche au tissu. Donc, si on les entretient à l'eau froide, parce que la cire, naturellement, craint la chaleur, on peut les utiliser quand même jusqu'à deux ans. C'est autant de plastique et d'aluminium qu'on ne va pas jeter dans la poubelle.

Combien d'équivalent en film plastique ne sera pas jeté en utilisant ces emballages réutilisables ?

Un lot de trois feuilles, on a estimé que ça nous permettait d'éviter de jeter trois rouleaux d'aluminium ou de film étirable à l'année. Donc, si on les utilise jusqu'à deux ans, on va économiser six rouleaux, qui ne vont pas partir à la poubelle.

Combien de salariés travaillent avec vous ?

Ça évolue dans l'année en fonction des périodes de production. On a une structure où on a entre quatre et huit personnes et on fait aussi appel à un ESAT (Etablissement et service d'aide par le travail) voisin. Ce sont des personnes en situation de handicap qui nous font principalement le conditionnement.

Comment vous commercialisez vos emballages réutilisables ?

Aujourd'hui, on est distribué dans un grand nombre de magasins de vente en vrac, mais aussi dans des magasins bio spécialisés et quelques magasins d'arts de la table.

La liste des points de vente est à retrouver sur le site internet d'Apifilm.

