La nouvelle éco en Isère : un garage auto solidaire appelle aux dons de voiture à Échirolles

France bleu Isère : Bonjour Guy Labrunie, vous êtes le trésorier de l'association Solidarauto 38. Quelle est votre différence par rapport aux garages auto traditionnels ?

Guy Labrunie : Nous sommes un garage associatif. Ça, c'est la première différence. Et surtout, nous avons pour mission de favoriser la mobilité des personnes en difficulté pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Par conséquent, nous pratiquons des activités de garage traditionnel, c'est à dire l'atelier de mécanique, la vente de voitures d'occasion avec des ouvriers professionnels, avec des mécaniciens professionnels. En revanche, nous pratiquons ce métier à destination prioritairement de nos bénéficiaires, qui sont des personnes dont le quotient familial est inférieur à 1.000 euros au sens de la Caisse d'allocations familiales. Ces personnes bénéficient de prestations à des tarifs très inférieurs au prix du marché, notamment, pour ce qui est de la main d'oeuvre. C'est ça qui nous distingue des garages traditionnels. Nous arrivons à faire ce métier comme ça parce que nous bénéficions de gestes de solidarité. Toute personne peut d'une part, venir faire entretenir sa voiture à l'atelier à un tarif commercial normal, ce qui nous permet de favoriser l'équilibre de l'exploitation, et d'autre part, elle peut venir apporter sa voiture en don. Comme pour n'importe quelle association, le don donne lieu à une attestation fiscale.

France bleu Isère : Est-ce qu'il y a des critères pour donner sa voiture ?

Absolument pas de critères. Tout le monde peut donner sa voiture. Tout le monde est bienvenu, à partir de moment où la voiture est roulante et qu'elle n'est pas en trop mauvais état, nous sommes très heureux de réceptionner les voitures. Actuellement, nous avons vraiment un besoin important de renouveler notre parc et il est très important que nous puissions bénéficier de dons de voitures qui sont reconditionnées et remises en circulation auprès de nos bénéficiaires. C'est aussi du recyclage ! En particulier auprès des personnes qui viennent acheter des voitures chez nous, nous faisons une formation pour leur apprendre à entretenir leur voiture pour que ça leur coûte le moins possible. Nous pointons des éléments très précis dans une voiture qu'il faut soigneusement surveiller et entretenir. Et nous démontrons qu'en faisant un entretien préventif correct, ça coûte beaucoup moins cher que si, derrière, il faut aller réparer les voitures. Et en plus, du point de vue de la sécurité, c'est beaucoup mieux. Il vaut mieux que les freins marchent.

