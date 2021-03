La "nouvelle éco" : en Isère, un jeune entrepreneur engagé publie un guide pour se lancer ''autrement''

Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font l'économie dans le département. Aujourd’hui, gros plan sur l'initiative d'une jeune entrepreneur isérois, qui lance un guide à destination de celles et ceux qui voudraient se lancer dans la création d'entreprises plus vertueuses.

Antoine Le Padan fondateur de "créateurs engagés" et auteur du guide des entrepreneurs engagés.

Antoine Le Padan est un jeune entrepreneur, breton d'origine, et installé à Jarrie en Isère. Fondateur du mouvement "les acteurs engagés" qui milite pour une économie plus respectueuse de la nature et des êtres humains, il vient de boucler le financement pour éditer "Le guide des futurs entrepreneurs engagés". Il était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce lundi à 7h15.

Qu’est-ce que c’est qu’un entrepreneur "engagé" ?

Alors un entrepreneur engagé, c’est quelqu’un qui va s’engager déjà pour lui-même, trouver du sens dans son quotidien, dans son travail. C’est déjà un travail sur soi. Ensuite, ça peut être s’engager pour un problème sociétal, environnemental, social et essayer de résoudre ce problème en créant une entreprise, une structure, qui aille dans ce sens.

Comment vous est venue l’idée de faire ce guide ?

Alors ça m’est venu tout simplement parce que j’ai été confronté à ce problème au démarrage de ma vie professionnelle, à la sortie de mes études. Pourtant j’ai fait des études en entrepreneuriat mais je ne trouvais pas les clés pour me lancer avec un projet qui soit différent, que le simplement "business as usual" qu’on entend souvent. Je ne trouvais pas les clés pour un nouveau type entrepreneuriat qui soit "engagé" n'ayant pas uniquement comme but de "faire de l’argent", ce qui est la finalité de la plupart des entreprises aujourd’hui.

Dans mon guide, un entrepreneur qui voudrait faire les choses différemment, va trouver des solutions qui vont des premiers pas jusqu’à la création de sa structure, jusqu’au moyen de concrétiser de faire émerger son idée. Ça prend la place d’un guide avec toutes les étapes de A à Z.

Ne craignez-vous pas qu’on vous reproche votre jeune âge pour donner des conseils de ce type ?

Alors si bien sûr ! Je comprendrais totalement que l’on se pose cette question, mais déjà, la bonne nouvelle, c’est que maintenant il y aura une solution si quelqu’un veut se lancer sur un projet comme ça. Moi j’apporte la solution avec le livre, je me suis dit que mon expérience pouvait être intéressante. J’ai aussi fait un tour de France auprès d’une vingtaine d’entrepreneurs qui ont sauté le pas, avec un panel d’organisations le plus large possible : du "simple" entrepreneur en solo à la personne qui veut lever jusqu’à 1 milliard d’euros pour financer ses projets, j’ai interrogé un large panel d’entrepreneurs et j'en ai fait des portraits

Les mentalités ont changé depuis un an avec la crise sanitaire, avez-vous le sentiment d'être sur un créneau porteur ?

Oui c’est sur que depuis un an, l’argent c’est bien mais on voit bien que ça ne fait pas tout. Il y a beaucoup de personnes, on s'en rend compte, qui viennent vers nous, déjà pour essayer de trouver des réponses sur ce changement. Répondre d’abord à la question "qu’est-ce qu'on veut faire vraiment ?"

