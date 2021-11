La nouvelle éco en Isère : un milliard d'euros du plan France relance investis dans le département

Après un an de fonctionnement le plan de relance a porté ses fruits en Isère et va continuer à le faire selon le sous-préfet en charge du dossier dans le département Samy Sisaïd. Point d'étape.

Destiné à requinquer notre économie mise à mal par la crise sanitaire et, particulièrement, par les coups de frein qu'on été les périodes de confinement, le plan France Relance entame tout juste sa deuxième année. Il entend agir sur trois grands domaines : compétitivité, transition écologique et cohésion sociale. Un plan qui a largement profité à l'Isère dit la préfecture. Rencontre avec le sous-préfet en charge du plan de relance Samy Sisaïd.

M. Sisaïd, si on essaye de résumer : qu'est ce qui a été fait en un an en Isère et qu'est ce qui reste à faire ?

Sur les trois volets le plan de relance a bénéficié à l'Isère de manière assez significative. On peut voir que les créations d'emplois sont là, à la fois sur le volet de l'écologie, avec la rénovation des bâtiments. On voit en matière de compétitivité déjà des résultats sur les relocalisations industrielles, notamment la relocalisation du paracétamol (plateforme chimique de Roussillon). Donc, on peut voir des premiers résultats concrets. Il y a aussi le chômage des jeunes qui diminue. D'ores et déjà 1 milliard d'euros, a été déployé sur ce plan de relance à l'échelle de l'Isère et ça se poursuit. Aujourd'hui, on pense qu'on aura dépensé 70% des crédits d'ici la fin de l'année 2021, et puis les 30% restants ce sera sur l'année 2022.

Est ce qu'il y a des axes de priorité qui vont changer ? Des dossiers plus suivis que d'autres désormais ?

Oui. L'objectif c'est aussi de respecter les critères de l'Union européenne puisque 40% des fonds viennent de l'Union européenne et donc il y a des indicateurs à respecter, notamment sur les aides à l'embauche des travailleurs handicapés : 4 000 euros d'aides pour les entreprises qui recrutent des travailleurs capés. Là aussi on est attendu sur des indicateurs et donc il faut qu'on aille plus loin. On essaie de mobiliser les entreprises sur cette thématique.

Est ce qu'en matière de soutien à l'innovation et aux possibles emplois de demain on a fait tout ce qu'on pouvait faire ?

On a fait ce qu'on pouvait faire dans les délais impartis, parce qu'on était en période de crise économique, avec moins 8% du PIB en 2020. On a déjà relancé de manière très significative l'industrie. En Isère, on voit que les 80 000 emplois industriels ont pu être maintenus. Donc ça, c'est déjà très significatif. Maintenant, il va falloir poursuivre cette dynamique avec le plan France 2030. Avec déjà le premier appel à manifestation d'intérêt pour les solutions à l'industrie du futur, par exemple.

Les entreprises qui répondent aux appels à projets sont très souvent des entreprises qui ont déjà une structure, qui ont déjà une certaine importance. Est-ce qu'il n'y a pas des "trous dans la raquette", avec des entreprises peut être plus petites qui ont besoin de soutien mais qui n'ont pas simplement les moyens de monter le dossier ?

Au contraire on voit que les résultats vont plutôt vers les TPE-PME qui se sont très, très bien mobilisées ! Un exemple : sur les 25 millions d'euros qui étaient sur l'industrie du futur via France relance, plus des trois quarts des financements sont allés à des entreprises de moins de 50 salariés qui ont modernisé leurs équipements grâce à ce plan. La très, très grande majorité des 104 000 entreprises que nous avons la chance d'avoir en Isère, ce sont les TPE-PME. C'est pour ça que l'aide aux TPE-PME a un impact direct sur le territoire. Il faut tout de suite que les entreprises candidatent, via le site planderelance.gouv.fr !