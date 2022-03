La nouvelle éco en Isère : un nouveau marché de la seconde main dans l'industrie

France bleu Isère : Dominique Mercier, vous êtes le PDG de Kheoos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment ça marche ?

Dominique Mercier : C'est une plateforme digitale d'économie circulaire pour le réemploi de pièces de maintenance industrielle. Nos clients, ce sont des industriels qui ont des lignes de production et qui ont constitué des stocks de pièces de rechange, des moteurs, des automates et des équipements électriques. En fait, on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, il y a une proportion de ce stock, 20 à 30%, parfois plus, qui ne tourne plus, qui s'appelle "dormant". Il n'est plus utilisé, et donc nous avons développé des algorithmes à base d'intelligence artificielle qui permettent de reconnaître en masse ces pièces et de les rendre visibles sur la plateforme dans le monde entier, de sorte que d'autres industriels puissent trouver ces pièces. Parfois, ils les recherchent de façon désespérée pour relancer leur ligne. Et une fois que la transaction faite, nous gérons la logistique, depuis le vendeur jusqu'au client final.

Vous êtes la première entreprise française sur ce concept ?

Il existe ce que l'on appelle des "brokers", qui rachètent des pièces pour les revendre, mais d'une façon très limitée. Nous, notre ambition, c'est de considérer tous les stocks dormants et de leur donner une chance de trouver preneur à l'échelle européenne. L'intérêt aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tensions sur les approvisionnements et notre caractéristique, c'est que les stocks de nos clients vendeurs sont, pour la plupart d'entre eux, en Europe. Donc, nous sommes capables de livrer en 24 ou 48 heures des pièces qui peuvent débloquer une ligne qui serait à l'arrêt. Côté acheteurs, ces pièces qui parfois ont des délais d'approvisionnement de 40 semaines ou plus à cause des crises successives que l'on a connus, vont pouvoir trouver ces fameuses pièces en un temps record.

Pourquoi vous vous êtes installés en Isère ? Est-ce que c'est un bassin d'industrie favorable pour vous ?

L'Isère est un bassin industriel extrêmement favorable. Nous travaillons d'ailleurs avec des industriels de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous pouvons favoriser une collaboration entre des industries qui ne se connaissent pas forcément puisque l'un va acheter la pièce de l'autre et sans un acteur comme Kheoos, ils ne pourraient pas se rencontrer pour collaborer sur des échanges de stocks.

L'entreprise emploie 15 salariés aujourd'hui.

