La Nouvelle Eco en Isère : un nouveau patron à la tête du réseau Entreprendre en Isère

France Bleu Isère : Dans le Réseau Entreprendre en Isère, c'est vous le nouveau patron, mais quand on dit patron, c'est un peu une vue de l'esprit puisque c'est une tâche bénévole. Expliquez-nous en quoi ça consiste ?

Frédéric Rochex : Oui, le réseau Entreprendre Isère fédère des dirigeants qui viennent donner de leur temps pour accompagner des créateurs et des repreneurs. Effectivement, c'est fondé sur le bénévolat et on vient accompagner ces personnes qui elles-mêmes veulent créer ou reprendre.

Et la spécificité, c'est que finalement, personne n'est actionnaire les uns des autres. C'est d'abord un réseau de coups de main, de partage d'expériences, mais c'est même interdit d'avoir des intérêts financiers ?

Oui, c'est ce qui peut nous distinguer d'autres structures qui sont là pour accompagner, prendre des parts. On est dans l'entraide pure et l'accompagnement. Donc, on coupe ce phénomène, ce lien, l'argent, même s'il y a des prêts qui sont sur le compte personnel des personnes qui créent leur entreprise. Mais les gens aident, il n'y a pas de lien d'argent avec les lauréats.

Ça fait 22 ans que le réseau existe ici en Isère. Et vous-même, vous y êtes arrivé à cette création d'entreprise via ce réseau. Expliquez-nous comment vous avez justement apprécié cette aide à ce moment-là, comment c'était déterminant pour vous ?

En 2005, j'ai créé mon entreprise et je n'avais personne dans ma famille qui connaissait le monde de l'entreprise, qui était dirigeant. Je me sentais un peu seul et du coup, j'avais besoin de rejoindre des personnes qui avaient déjà créé. Et donc j'ai été soutenu par le réseau financièrement, qui m'a permis d'avoir un peu d'argent en compte propre, de lever de l'argent auprès des banques. Et également, j'ai été accompagné pendant trois ans par un autre dirigeant et ça m'a énormément aidé dans les directions que j'ai prises, dans les choix que j'ai faits et c'est grâce à ça que j'ai réussi.

Bruno Bimet (à gauche) passe le relais à Frédéric Rochex (à droite) - Réseau Entreprendre en Isère

Et votre entreprise d'événementiel ? Elle existe aujourd'hui grâce à cette aventure ?

Oui, très clairement. Sans le réseau, je pense qu'elle ne serait pas là où elle est.

Mais qu'est-ce-que vous avez envie de porter, spécifiquement, dans ce mandat qui va durer trois ans ? Pour vous, il y a des choses en particulier ? Il y a des gens que vous avez déjà repérés, que vous voulez accompagner ?

Oui, on voudrait accompagner plus de porteurs de projets, créateurs ou repreneurs. On en est à 28 cette année, on essaie de monter à 30, 35. Puis, après les sujets de création, notamment les femmes qui créent leur entreprise, qu'il faut qu'on accompagne, il y a les sujets d'innovation et il y a aussi les entreprises qu'on appelle à "impact". Elles ont un objectif sociétal, environnemental qui nécessitent des accompagnements spécifiques. On essaye aussi de recruter des personnes pour nous aider, des nouveaux dirigeants qui connaissent l'entreprise et qui vont pouvoir les accompagner.

C'est un mouvement de fond. Je crois qu'on a au moins six ou sept entreprises en "impact". J'accompagnais par exemple l'entreprise "MonSenior" qui crée une nouvelle façon d'accueillir les seniors, autre part que dans un EHPAD. Ils ont un but environnemental, sociétal et ils fonctionnent complètement différemment.

Quand vous dites différemment, c'est sur quelle base?

Par exemple, il faut faire attention à l'argent : ils ne sont pas là pour gagner de l'argent, ils essaient de réinvestir en permanence, de voir comment s'occuper au mieux de ces personnes-là. Donc ils ont un vrai but sociétal avant d'avoir un but financier.

Finalement, c'est quoi la force du réseau Entreprendre ?

Le réseau, il est là pour essayer d'éclairer des zones d'ombre pour certains créateurs qui avancent avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, et la création, c'est extraordinaire ! Mais, des fois ils ne voient pas le trou à droite, à gauche, un passage dangereux. Le but du réseau, il est là en toute bienveillance, pour aider. On n'est pas coach, on n'est pas là pour leur dire quoi faire, mais pour leur dire : "Est-ce-que tu as vu ça, est-ce-que tu as vu ça ?" Et donc, forcément, ça change les directions des personnes qui sont accompagnées et ça les aide à réussir puisqu'on a plus de 90% de succès à 5 ans, ce qui est énorme par rapport à la statistique nationale qui est autour de 60-70%.

Ça veut dire que le regard des autres, l'aide bénévole, c'est peut-être plus profitable qu'un accompagnement payant, ou un coach ?

Ce n'est pas en concurrence, mais en tout cas, on sait que c'est profitable. On sait que ces regards payent à moyen et long terme et qu'on en a besoin quand on créé.

Il y a quand même une petite liste de courses. Les gens qui viennent chez vous, vous leur demandez d'avoir des perspectives réelles à quelques années.

Oui, le but du réseau, c'est aussi surtout de créer de l'emploi. On essaye de vérifier que ce ne sont pas des créations uniquement de sociétés unipersonnelles, mais des personnes qui ont un projet où à trois ans, il y aura au moins cinq créations d'emplois. Notre mantra, c'est le fondateur du réseau qui disait cette phrase : "Il faut créer des employeurs pour créer de l'emploi". C'est ce qu'on essaie de faire, des employeurs qui eux-mêmes vont créer des emplois en local.

