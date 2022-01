La Nouvelle éco en Isère : un nouveau projet photovoltaïque en Matheysine

France Bleu Isère - Vous lancez "Susville 2" pour renforcer les capacités de production.

Sébastien Gréhant, GEG - En 2018, quand on a mis en service le premier projet, il s'est avéré que d'autres espaces, d'autres friches minières c'étaient libérés, et on a pu contractualiser avec la commune de Susville pour développer deux nouveaux projets : un projet de 5 mégawatts d'un côté, et un projet de 8 mégawatts de l'autre. Donc on va ajouter 13 mégawatts crête de puissance photovoltaïque. Ça va représenter 18 gigawatts / heure d'énergie électrique produite par an, et ça représente en gros l'équivalent de la consommation d'à peu près 3.800 foyers, ce qui fait en gros 7.600 personnes .

À quelle échéance?

La construction du projet "Susville 2" est en cours, elle a démarré l'année dernière. L'objectif c'est une mise en service à l'été 2022 .

L'originalité du projet c'est que vous avez aussi recours au financement participatif.

Tout à fait : on est sur un projet qui va représenter un peu plus de 9 millions d'€ d'investissement. Une bonne partie de cet investissement va être couvert par l'appel à un emprunt bancaire classique. Et pour financer les fonds propres de l'opération, on va faire appel au financement participatif pour aller chercher les 950.000 € de fonds propres que nous devons apporter à la construction de ce projet. Le financement participatif on le met en place via une plate-forme dédiée qui s'appelle Enerfip, un acteur autorisés par l'AMF (l'Autorité des marchés financiers), et donc c'est cette plate-forme spécialisée dans le montage de financements participatifs qui organise la collecte des fonds. Une collecte qui s'adresse à l'ensemble des habitants du Plateau Matheysin jusqu'au 7 février, donc de manière exclusive, et qui va s'adresser à l'ensemble des habitants d'Isère et des départements limitrophes jusqu'au 31 mars prochain .

Et ça rapporte quoi aux souscripteurs?

La société "Susville énergie solaire" va payer des intérêts aux souscripteurs pendant toute la durée de l'emprunt, c'est-à-dire pendant les 4 ans.

