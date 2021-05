La nouvelle éco en Isère : une boutique de produits locaux et éco-responsables voit le jour à Grenoble

France Bleu Isère : Vous avez déjà une boutique à Grenoble qui s'appelle "File tes fringues" et vous avez ouvert ce mercredi un deuxième magasin : "Alma Slow Concept". Comment est né ce projet ?

Estelle de Carvalho : "Je tenais la première boutique "File tes fringues", j'avais des projets supplémentaires pour cette boutique comme l'organisation d'ateliers ou la mise en place de choses pour que les gens consomment de manière plus responsable. J'ai rencontré Estelle Glénat avec qui je me suis associée et on a décidé d'ouvrir un "slow concept" car sur Grenoble, ce genre de boutique n'existe pas vraiment."

Que veut dire "slow concept" ?

C'est une boutique où l'on peut consommer de manière responsable, simplement et efficacement sans avoir à regarder l'étiquette pour savoir d'où vient le produit. On a déjà sélectionné les produits pour leur valeur. Les créateurs et entreprises qu'on a choisis pour leurs articles on les a aussi pris pour leur valeur, la protection de l'environnement, ils sont pratiquement tous en matériaux revalorisés, issus du recyclage par exemple.

Souvent, les produits locaux et éco-responsables sont assez chers. Est-ce qu'on peut trouver des choses à des prix abordable chez vous ?

Effectivement, on a choisi des articles de décoration pour la maison, des vêtements, des bijoux et des cosmétiques plutôt sur une fourchette de prix pas complètement basse parce que ce n'est pas possible si on souhaite que l'article soit fabriqué en France et à la main mais en tout cas on est sur des prix plutôt bas par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres magasins.

Vous avez ouvert votre boutique pour la première fois ce mercredi, le jour de réouverture de tous les autres magasins. Les clients étaient-ils au rendez-vous ? Avez-vous senti l'envie de faire chauffer la carte bleue après cette période de fermeture ?

Oui, on avait bien communiqué sur notre ouverture, on a eu beaucoup de monde hier, au-delà de nos espérances ! Beaucoup de nos connaissances mais aussi des personnes qu'on ne connaissait pas du tout et qui sont passés devant la boutique par hasard, en se baladant en ville. Cela faisait plaisir de revoir du monde en boutique et je crois que les personnes étaient très contentes de pouvoir à nouveau faire les magasin.

Sentez-vous qu'il y a de plus en plus d'amateurs de ce type de magasins ?

Avec la crise sanitaire, les gens prennent conscience de leur consommation et essayent de consommer de manière éco-responsable, c'est aussi pour cela qu'on a voulu ouvrir ce genre de boutique, pour montrer aux gens que c'est possible et que ce n'est pas très compliqué à partir du moment où nous avons bien choisi nos articles.

La boutique "Alma Slow Concept" est située au 1 Rue Abbé de la Salle à Grenoble. Elle est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h, et le samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h.

