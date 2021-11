La nouvelle éco en Isère : une entente entre résidences de vacances pour faire travailler les saisonniers

Deux sociétés spécialisées dans les hôtels-clubs et résidence de tourisme, MMV et VVF (Villages vacances familles) annoncent la signature d'un partenariat visant à améliorer la situation des employés saisonniers, en favorisant les passerelles entre elles. La promesse est celle de faire travailler "toute l'année" près de 1 400 personnes alternativement dans une entreprise et dans l'autre. Rencontre avec Frédéric Ezaoui, directeur des opérations et des ressources humaines de VVF.

Bonjour Monsieur Ezaoui, très concrètement, qu'avez vous conclu comme accord et dans quel but ?

Plus qu'un accord c'est un partenariat, une coopération, entre deux structures et l'objectif c'est de partager nos besoins et puis de les faire connaître aussi à l'extérieur avec l'ambition de proposer des parcours inter-entreprises. Et puis de créer forcément de l'employabilité à terme, avec du CDI sur les deux structures.

C'est à dire que vous promettez aux saisonniers d'avoir de l'activité toute l'année et quand ils n'ont pas de travail dans une structure, d'en avoir dans l'autre.

C'est exactement ça. On a fait le constat qu'on était complémentaires, avec MMV très orientés, exclusivement orientés sur la montagne et nous, plus largement sur le printemps, été, automne, avec une dominante été. Donc, l'objectif, c'est de créer entre nous des passerelles à la fois d'emplois mais également de formations qualifiantes et d'offrir vraiment une richesse d'expérience et de parcours à nos collaborateurs respectifs.

Combien ça concerne d'emplois et quels métiers sont plus particulièrement concernés ?

Tous les métiers sont référencés. Globalement, on a les mêmes besoins. C'est vrai que le partenariat est né, en fait, de besoin chez nous pour l'été sur des postes en direction mais on a les mêmes besoins - comme malheureusement beaucoup - en restauration, en animation, en maintenance et puis sur tout le volet ménage.

En tout, ce sont 1 400 postes qui sont concernés et 60% d'entre eux dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ?

Oui, c'est ça, si on compte les 300 alternants et les un peu plus de 1 000 saisonniers, et compte tenu de l'actualité de lancement de la saison d'hiver, essentiellement effectivement sur la région Auvergne Rhône-Alpes. Tous nos saisonniers chez MMV et chez VVF, peuvent candidater au niveau de notre site de recrutement recrutement-mmv.fr et puis VVF-recrute.fr, pour pouvoir avoir un accès direct à l'ensemble des postes des deux structures.