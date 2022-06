La nouvelle éco en Isère : une Grenobloise expert-comptable à New-York

Laurence Ruiz dirige une agence de vingt-cinq collaborateurs : trois-quarts d'Américains, un quart de Français. Elle reconnait que la période des confinements lors du covid a eu paradoxalement un effet positif sur son activité.

France Bleu Isère : Comment se porte votre entreprise Orbiss à New York ?

Laurence Ruiz : Alors, on a plein d'actualités. On a ouvert un bureau à Boston il y a six mois et un bureau à San Francisco il y a deux mois.

Est-ce que la fin du covid vous apporte une relance du marché ?

Alors on a très très bien travaillé pendant le covid. Je n'ai pas honte de dire que lorsque les frontières étaient fermées, on a beaucoup plus représenté nos clients sur le territoire américain, parce qu'ils ne pouvaient pas venir.

Vous avez quelques exemples de vos clients français qui reviennent à New York ?

Alors, on a un client grenoblois, (je n'ai pas le droit de citer son nom) qui s'est installé à Atlanta. À Grenoble, leurs bureaux sont tout près d'Europole. Ils viennent d'envoyer leurs premiers collaborateurs à Atlanta. En général, les Isérois vont plutôt à Boston, pour tout ce qui est médical.

Est-ce que les facilités pour les Français d'ouvrir des marchés ou de s'installer aux Etats-Unis sont meilleures aujourd'hui ?

Oui et non. Oui, parce que l'activité économique est telle que, du coup, il n'y a pas une volonté de faire du business. Mais il est encore compliqué aujourd'hui d'obtenir un visa. Alors oui, il y a toujours ce visa d'investisseur "E2" qui est assez facile à obtenir. Mais il faut investir entre 50 et 100.000 $ sur le territoire américain. Il n'y a pas une vraie volonté des Etats-Unis aujourd'hui d'ouvrir cette porte alors qu'il manque énormément de main d'œuvre. La problématique de visa sur le territoire américain ne s'est pas améliorée depuis le président Biden.

Quels sont les secteurs qui pourraient intéresser les Français ?

Déjà le nôtre : tout ce qui est comptabilité. Pour le coup, le grand manque de main d'œuvre, de personnes qualifiées : tout ce qui est ingénieur, développeur, tout ce qui est dans tech. Il y a un gros problème aujourd'hui dans tout ce qui est accueil des touristes, donc restaurants, hôtels. J'étais à Atlanta il y a un mois et demi. Sur toutes les devantures de restaurants : "on embauche". Les gens ont changé de travail pendant la pandémie.

Le phénomène "America first" est-il moins rigide aujourd'hui ?

Je ne crois pas trop, moi. Ils ont vécu comme ça pendant cinq ans. Ils sont vraiment dans cette philosophie-là. On peut faire comme si on était américain, quand bien-même les sociétés sont détenues par des sociétés françaises. Donc ça, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais bon, il faut savoir aujourd'hui que pour avoir des visas de travail, il faut embaucher des Américains. Ils ont vécu comme ça pendant cinq ans et ça n'a pas beaucoup changé depuis que le président Biden est arrivé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de succès français : "american first" peut-être, mais sur la côte Est, sur la côte Ouest, et maintenant au Texas, il y a quand même une vraie ouverture sur les pays européens.