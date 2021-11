La nouvelle éco en Isère : une maraîchère à la recherche d'un associé au nord de Voiron

L'exploitation s'étend sur six hectares

France Bleu Isère : Vous êtes à la tête de l'exploitation maraîchère Au bonheur des légumes à Saint-Blaise-du-Buis (Isère). Pouvez-vous nous présenter votre exploitation ?

Carine Seigner : C'est une exploitation en agriculture biologique depuis presque 40 ans. Depuis janvier 2020, elle a été remise en activité en biologique. Nous sommes deux associés, trois salariés et nous recherchons éventuellement quelqu'un pour remplacer le départ d'un associé.

Quelles missions seront celles de l'associé que vous recherchez ?

Les missions ne sont pas encore bien définies parce qu'il faudra partager le travail en fonction des envies et des compétences de chacun. Il y a le travail des sols, la gestion de l'irrigation, la réflexion du plan de culture. Il y a aussi la partie commercialisation, développement, éventuellement. Il y a plein de possibilités.

Quels profils d'associés vous recherchez ?

Homme ou femme, ça ce n'est pas important. Niveau compétences, ça peut aussi être quelqu'un de débutant, mais l'essentiel, c'est d'être motivé et investi. Je pense qu'on peut vraiment, faire des choses bien en maraîchage ici, si on n'y met tout son coeur.

N'importe qui peut candidater?

J'ai envie de répondre oui. C'est vrai que peut-être que le tri se fera naturellement très vite. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que quand j'ai commencé le maraîchage il y a six ans, sans aucun savoir faire, ma seule motivation en poche. Je n'ai pas fait le cursus classique, j'ai fait ce qui s'appelle un stage-test et ça, par contre, ce sera une étape indispensable pour apprendre à travailler ensemble et être sûr de vouloir concrétiser quelque chose.

Pourquoi voudrait-on travailler sur votre exploitation ? Qu'est ce qui pourrait attirer un associé ?

Je pense que c'est le cadre. On est vraiment entre plusieurs collines et dans un bel espace avec vue sur les montagnes : le Vercors, Belledonne. La qualité du travail est aussi un point fort ici, l'exploitation est très fonctionnelle et déjà très bien équipée. Donc, il y a vraiment moyen de se faire plaisir en travaillant bien.

C'est à pourvoir quand ?

Mon équipe de salariés est déjà prête aujourd'hui et pour la saison prochaine. Mais si quelqu'un se présente avec un profil d'associé, c'est à pourvoir tout de suite. Sachant qu'il y aura une période de salariat d'abord, après un stage de 12 mois minimum, je pense. L'association concrète sera plutôt dans un an et demi.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez adresser votre candidature à l'adresse mail suivante : aubonheurdeslegumes@gmail.com

