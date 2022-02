La Nouvelle Eco en Isère : une PME au poêle ! Inovalp à la Mure, acteur de la transition énergétique

Yann Denance, est le directeur général d'Inovalp, une start-up créée, il y a dix ans qui emploie aujourd'hui cinquante salariés et qui vient d'obtenir le label "Long Time".

Vous êtes organisés pour vous approvisionner au plus près de votre site de production ?

Yann Denance : On cherche à ce que nos sous-traitants soit au plus près de chez nous de façon à avoir des partenariat forts, d'être dans une démarche d'économie circulaire.

Au cours de la visite, j'ai été frappé par l'électronique

Le fait d'avoir développé en interne notre propre électronique (NDLR : pour réguler le fonctionnement du poêle) de sous-traiter la fabrication à côté de chez nous, d'avoir notre bureau d'étude en interne, nous permet, dans un contexte qui impacte beaucoup l'électronique, de trouver des solutions. Notre sous-traitant nous dit "tel composant, il est en rupture", on lui trouve une solution, on donne un équivalent, il l'approvisionne, on valide et on a nos cartes avec quelques semaines de délai de retard, mais pas six mois comme nos concurrents. Donc on a un modèle économique qui est plus résilient.

Le grand public est étonné de voir une production presque artisanale pour de tels produits

On est parti d'un mode très artisanal au début. Il y a dix ans, on était un peu une start-up. Aujourd'hui, on est une PME industrielle d'une cinquantaine de personnes avec des parties qui sont robotisées sur la soudure ou sur la peinture par exemple.

Les corps de chauffe - inivalp

Ca vous permet de garantir vos poêles plus que vos concurrents ?

La maîtrise de la conception qui réfléchit les produits pour être durable au départ nous permet de garantir des composants plus que d'autres, comme par exemple le corps de chauffe ou le brûleurs, garantis dix ans depuis le début, là ou la garantie standard, elle est de deux ans.

Depuis la création de l'entreprise, vous avez toujours la protection de l'environnement en référence ?

C'est dans nos valeurs au départ ce n'est pas ce qu'on vend, mais c'est ce qui nous anime.