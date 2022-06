La Nouvelle éco en Isère : ValRhôn’Energie promet des économies d'eau

Votre société ValRhôn’Energie promet des économies sur la consommation d’eau : à travers quel dispositif en particulier?

Notre société depuis 12 ans propose deux concepts bien distincts : économie d'eau et traitement naturel de l'eau également. Alors économie d’eau par là régulation dans chaque point d’eau d’une structure, et également par la télé gestion des consommations d’eau à distance qui nous permet de réaliser 20% d’économies en palliant aux fuites existantes et en les anticipant.

Concrètement sur le contrôle de la consommation d’eau comment est ce que ça marche?

Un régulateur de débit s’installe sur chaque point d'eau d'une structure. Nous créé un logiciel en interne qui permet de mesurer le débit initial de l'eau, et après pose de notre produit on peut mesurer un débit qui est moindre. En fait on arrive à une économie d'eau souvent de 8 litres par minute par point d'eau.

À qui vous adressez-vous : aux particuliers ou plutôt aux grosses structures?

On va dire que cela s’adresse à toutes personnes qui consomment de l’eau. Nous notre marché c’est surtout le le marché professionnel. Nous sommes référencés dans la grande distribution en France. (Un marché) également très important aujourd’hui qui représente on va dire 50% de notre chiffre d’affaires, ce sont les hôpitaux alors. Notre premier résultat était un peu gigantesque mais très intéressant : on a équipé les 205 hypermarchés Carrefour France en 2010-2011 de nos concepts régulateurs, et on a pu observer une économie très importante avec un retour sur investissement de 4 mois. Ce qui représentait environ 35% d’économie d’eau sur tous les hypermarchés Carrefour France.

Aujourd’hui en termes de chiffres, qu’est ce que ça représente ValRhôn’Energie?

ValRhôn’Energie a démarré très fort avec le concept de Carrefour, puisque Carrefour a été tout de suite intéressé. Aujourd’hui cela représente entre 500.000 et 700.000€ de chiffre d’affaires chaque année. En personnel aujourd’hui on est 5 (...). La fabrication en fait elle nous appartient et elle se fait dans l’Est de la France en Alsace.