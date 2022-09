La nouvelle éco en Isère : Verkor fédère une "école de la batterie"

Pour faire face aux besoins futurs de l'industrie de la batterie, la société grenobloise Verkor, a contribué à fédérer un ensemble d'entreprises et d'établissements qui font le pari ensemble de former à terme environ 1 500 personnes par an. Entretien avec Gilles Moreau, co-fondateur de Verkor

Parce que la batterie jouera un rôle déterminant, central, dans le futur de l'automobile, cette industrie va connaitre une "montée en charge" qui, selon le plan France 2030 du gouvernement, demandera de former près de 40 000 personnes par an d'ici la fin de la décennie. C'est un enjeu pour toutes les entreprises investies dans ce domaine des batteries, des plus petites aux plus grandes, et notamment pour la société grenobloise Verkor, son Innovation Center en Isère et sa future giga-factory dans le Nord. Une société qui a décidé de prendre le taureau par les cornes et de mettre en place une "école de la batterie". Gilles Moreau est co-fondateur et directeur de l'innovation de Verkor.

Gilles Moreau, Vercok vient d'annoncer la naissance d'une école de la batterie. Qu'est ce qu'il s'agit de faire exactement ?

L'école de la batterie avant tout c'est un projet. C'est pas une école physique, ce n'est pas un bâtiment qu'on va monter, c'est un regroupement d'organismes de formation et d'entreprises qui désirent faire des formations pour les gens qui travailleront dans la batterie. C'est un sujet qui va devenir de plus en plus pressant, avec de plus en plus de besoins en emplois et donc en talents dans différents domaines autour de la batterie.

Il y a différents métiers autour de la batterie ? Quels sont-ils ?

Il y a des métiers de conception où là, il y a besoin de connaître le fonctionnement interne d'une batterie. C'est plutôt des métiers autour de la chimie, de l'électrochimie, de l'électricité. Il y a des métiers de mécanique. Et puis après, il y a tous les métiers autour de la production qui vont être la maintenance, la gestion des équipements, tout ce qu'on peut imaginer dans une usine.

Et ces métiers, ce sont des métiers qui n'existent pas ? Ou alors il y a des formations insuffisantes pour l'instant par rapport aux besoins futurs ?

On a les deux cas de figure. Il y a des métiers qui existent, dont je parlais tout à l'heure comme la maintenance dans les usines. C'est des métiers qui existent. Par contre, ils ne sont aujourd'hui pas adaptés forcément aux usines qui seront en place demain pour les batteries. Donc là, on va ce qu'on appelle "colorer" des formations, ajouter des modules qui vont expliquer comment fonctionne une batterie et le contexte dans lequel ils vont travailler. Après, il y a des métiers qui n'existent pas ou qui ne sont pas suffisamment fournis aujourd'hui. Et là, on va essayer de créer des nouvelles filières, des nouveaux contextes dans lesquels des étudiants ou des gens en reconversion pourront se former.

Il s'agit de former par exemple le futur personnel de votre grande usine du Nord ?

En fait sur le projet d'école de la batterie on va vraiment s'intéresser à la conception. Et ça c'est des métiers dont on va avoir besoin, beaucoup nous Verkor, ici à Grenoble. Même chose pour nos partenaires. On est soutenu par d'autres entreprises qui travaillent sur le monde des batteries, je pense à WattAlps, je pense à Phoenix Mobility ou à Lancey Energy Storage, qui sont aussi des entreprises locales qui vont avoir besoin de se développer et qui vont avoir besoin d'embaucher. Donc oui, on pense à l'usine du Nord, mais sur l'usine du Nord il va y voir d'autres moyens de formation, sans doute plus orientés opérateurs, techniciens de fabrication. Tandis que nous, ici sur Grenoble, on va avoir plutôt des gens qui vont être sur de la conception, sur du prototypage, sur de la R&D

Je suis intéressé par ces formations, par où va passer une éventuelle inscription ? Où est ce que je dois m'adresser ?

Aujourd'hui, ça va être surtout chez les partenaires. Donc le mieux, c'est d'aller voir l'Afpa, le Pôle Formation Isère, INP-Grenoble ou encore l'IMT... On va essayer d'irriguer tout ça. On va d'abord sans doute cette année, former une centaine de personnes, en "prototype" finalement, donc on va faire des premiers modules et puis les tester avec des jeunes. Dès l'année prochaine, sur l'année scolaire 2023-2024 plusieurs centaines, pour être à plus de 1 500 personnes formées dans cinq ans.