La nouvelle éco en Isère : Waga energy prend son envol sur le marché du biogaz de décharges

Créée en 2015, la société Waga energy, basée à Meylan, fabrique et installe des unités qui valorisent les gaz de décharges en biométhane. Elle compte aujourd'hui 11 unités en fonctionnement en France et débute l'exploration des marchés étrangers, portée par une introduction réussie en bourse.

Regardée comme une curiosité lors de sa création en 2015, la société spécialisée dans la valorisation des gaz de décharges Waga energy, s'affirme comme une des plus belles réussites iséroises de ces dernières années. Et des prochaines décennies ? Les paris sont pris. Entretien avec son co-fondateur et PDG Mathieu Lefèbvre.

Mathieu Lefèvre Waga energy vient de mettre en route sa 11ème unité de production de biométhane en France. C'est dans l'Indre. Vous avez des projets en cours à l'étranger. Ça y est, on peut dire que Waga est lancée, six ans après sa création.

Sept ans même jour pour jour aujourd'hui (entretien réalisé vendredi 28 janvier). Donc, oui, Waga energy est lancée et, en plus, avec l'opération d'introduction en Bourse en fin d'année dernière, on a aujourd'hui les moyens de déployer notre solution. L'âge de maturité et de déploiement est atteint.

Justement, concernant votre introduction en Bourse l'année dernière, particulièrement réussie, vous avez levé plus de 100 millions d'euros. Il y a également des partenaires nouveaux qui vous ont rejoint. En plus de votre partenaire historique Air Liquide. Quels sont ces partenaires?

Nous avons levé 126 millions d'euros pour être précis et dans ce cadre, trois partenaires nous ont rejoints : Vitol, qui est un leader mondial du trading d'énergie, Viva energy, qui est un énergéticien australien, et la CMA-CGM, qui est un leader du transport maritime et qui a commencé à convertir ses flottes de navires au gaz naturel. Et maintenant donc au biométhane, qui est le substitut renouvelable du gaz naturel, pour réduire l'impact environnemental du transport maritime.

Vous avez, parmi les projets à l'étranger, mis les pieds aux Etats-Unis. Est ce que c'est un de vos marchés privilégiés?

Oui, c'est un pays qui est éminemment stratégique pour nous, entre la population importante de 330 millions d'habitants, une production de déchets qui est assez substantielle, avec un mode de traitement qui privilégie principalement le stockage des déchets. On a là bas un gisement de développement de l'activité qui est considérable. C'est plus de 2500 installations de stockage de déchets et donc autant de sites, si je puis dire, à équiper.

Alors... il y a des marchés partout dans le monde. 98% de notre marché est à l'international, mais on ne peut pas tout aborder de front. Donc, on privilégie aujourd'hui l'Amérique du Nord - Etats-Unis, Canada- et l'Europe. Avec aussi des activités en Australie grâce à notre partenaire qui nous a accompagnés lors de l'introduction en Bourse. Il existe des marchés très substantiels en Amérique du Sud, en Asie, auxquels on répondra quand on sera structuré pour répondre et assurer le succès des projets.

Il y a combien de salariés aujourd'hui chez Waga energy et est-ce qu'il y a des perspectives?

Oui, évidemment. Un des gros enjeux de l'introduction en Bourse était de recruter massivement pour pouvoir déployer ces infrastructures. Je crois que c'est plus de 30 personnes qu'on accueille là entre le 1er janvier et le 31 mars. Aujourd'hui, on est une petite centaine et on sera probablement entre 160 et 180 en fin d'année.

Mathieu Lefèbvre, Pdg - Waga energy