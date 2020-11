La nouvelle éco : en Limousin la poste renforce ses effectifs pour la distribution des colis avant Noël

A la poste on assiste depuis le début du mois de novembre à une très forte augmentation du nombre de colis distribués chaque jour. C'est vrai au niveau national mais c'est vrai aussi sur l'ensemble du Limousin. "Habituellement il y a toujours plus de colis avant Noël mais cette année ça revêt un caractère particulier car on est en augmentation de 30 %" Explique François Sicari, le directeur opérationnel pour la branche Courrier et colis en Limousin. "On bât des records" ajoute t-il. Pour faire face à cette activité il a donc fallu recruter du personnel.

Une centaine de personnes recrutées en Limousin

En Limousin, une centaine de personnes a été recrutée en contrat à durée déterminée. les deux tiers travaillant en Haute Vienne et le tiers restant est affecté en Corrèze et en Creuse. Mais leur nombre est fluctuant en fonction des besoins. "On s'attend à un pic pour les colis le 16 décembre donc ces personnes seront encore présentes quelques jours avant Noël chez nous" précise aussi François Sicari. Leur recrutement a été visiblement facile car la poste dispose de ses propres noms de CDD mais travaille aussi en partenariat avec des agences d'interim.

Des comportements différents avec le confinement

Si à la poste on n'a pas analysé les raisons précises de cette afflux de colis François Sicari est convaincu que les achats via internet y sont pour beaucoup. "La crise sanitaire que l'on a vécue a été très certainement un accélérateur dans les comportements des citoyens et on a de plus en plus de commandes par internet" explique t-il. Mais il y a aussi ceux qui veulent offrir des cadeaux et qui ne sont pas sûrs de pouvoir se déplacer pour les remettre au pied du sapin. En tous cas à la poste on reconnait que cette belle activité colis est une bonne chose pour le chiffre d'affaire de l'entreprise qui depuis plusieurs années fait face à une baisse importante du courrier.