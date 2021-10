La nouvelle éco : en Mayenne, l'ADMR recrute 30 postes en CDI pour 2022

C'est une profession qui a énormément souffert en Mayenne pendant le premier confinement. Les aides à domicile ont obtenu récemment une revalorisation de leur salaire par le gouvernement. L'avenant 43 a en effet permis de revaloriser les plus petits salaires de la profession (mais pas les aides à domicile les plus expérimentées). En Mayenne, l'ADMR recrute 30 postes en CDI pour 2022.

Malgré les difficultés actuelles de la profession, "c'est un métier qui fait envie, _c'est un métier qu'on doit normalement réaliser avec passion_. En tout cas, c'est une vocation. Bien sûr, c'est un métier qui permet de gagner de l'argent comme tous les métiers. Mais il doit avoir une dimension à valeur humaine quand on est attiré vers les métiers de services à la personne. C'est un peu un peu de soi qu'on donne auprès des autres" explique Isabelle Savin, conseillère technique à l'ADMR 53.

Des profils variés

Depuis la crise sanitaire, Isabelle Savin note que les profils des postulants, pour devenir aide à domicile, sont variés. "La reconversion professionnelle représente une grande majorité des cas aujourd'hui, mais on a aussi beaucoup de jeunes qui se sont cherchés pendant un moment et qui n'ont pas forcément trouvé leur voie ni leur vocation. D'ailleurs, on leur fait faire beaucoup de périodes d'immersion et de de stages pour leur donner envie" termine la professionnelle.