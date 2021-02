La nouvelle éco : en Mayenne, l'apprentissage c'est la bonne voie pour trouver un travail

L'apprentissage est en plein développement même s'il souffre encore de préjugés. C'est pourtant une voie de formation qui permet d'avoir d'importants débouchés professionnels dans de nombreux secteurs. Ce samedi, à distance ou en présentiel c'est au choix, les jeunes Mayennais pourront découvrir ce que propose, à l'occasion d'une journée portes ouvertes, l'URMA Mayenne, l'université régionale des métiers de l'artisanat, basée boulevard Volney à Laval : restauration, hôtellerie, mécanique, coiffure, bâtiment, tertiaire, il y en a pour tous les goûts.

Pour les futurs apprentis et les entreprises, c'est une excellente occasion de faire connaissance explique Sébastien Marsat, le directeur de l'URMA : "On n'est pas là pour appréhender la motivation des jeunes, ce n'est pas l'objet d'une telle journée, on va la ressentir c'est certain mais ce n'est pas une évaluation. L'apprentissage prend vraiment toute sa place au niveau des valeurs, de la réussite aux examens, au niveau de l'insertion professionnelle".

80% des jeunes, qui passent par l'établissement mayennais, trouvent un emploi. Les autres poursuivent leur formation ou changent de projet professionnel. Les filières les plus demandées sont la mécanique, la maintenance auto, la coiffure, la restauration même si c'est un peu compliqué en ce moment en raison de la crise sanitaire.

L'URMA Mayenne proposera à la rentrée 2021 plusieurs nouveautés : BTS maintenance auto, brevet professionnel de carreleur et une mention complémentaire dans les métiers de la couverture.