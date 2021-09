La nouvelle éco : en Mayenne la boisson alcoolisée Bisou débarque à l'apéro

Depuis cet été à Château-Gontier-sur-Mayenne, une brasserie du groupe V and B produit une eau gazeuse alcoolisée en canette, appelée Bisou. Une boisson très en vogue aux Etats-Unis, qui veut concurrencer la bière en France.

La Nouvelle Eco c'est tous les matins sur France Bleu Mayenne à 7h15. Un coup de projecteur sur l'actualité économique du département et sur le savoir-faire de nos entreprises et de nos artisans. Aujourd'hui, nous évoquons la marque Bisou et sa boisson qui voit le jour dans le Sud-Mayenne, depuis cet été à Château-Gontier-sur-Mayenne.

Peu calorique

C'est une eau gazeuse alcoolisée locale, imaginée par Pierre-Alexis Lebéon et Vincent Chevalier, un trentenaire originaire de la Mayenne. "Elle est trois fois moins calorique qu'une bière, alcoolisée à 4,9%, bio vegan et sans gluten" explique ce dernier. Deux recettes ont pour l'instant été lancées : framboise hibiscus et menthe poivrée.

Concurrente à la bière

Ce joyeux mélange appartient à la catégorie de boissons des "Hard Seltzer" (boissons pétillantes), dont le concept est né aux Etats-Unis qui est le premier marché mondial. "On a trouvé que ces boissons là-bas étaient un peu fades, du coup nous on a travaillé sur un modèle d'infusion" poursuit Vincent Chevalier. "Mais aux Etats-Unis les Hard Seltzer ont été un raz-de-marée. Ils ont pris 15% du marché de la bière soit 6 milliards de dollars de parts de marché en clôture l'année dernière".

Bisou arrivera dans les cafés, les hôtels et les restaurants très prochainement. 30.000 canettes de Bisou ont déjà été produites depuis cet été. Bisou est fabriqué dans la brasserie Mont-Hardi de la franchise V and B.