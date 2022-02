La nouvelle éco : en Mayenne, la Chambre des Métiers veut sensibiliser les artisans au développement durable

Thierry Mongazon de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Mayenne et Aude Leblanc du CPIE Mayenne Bas-Maine.

La Chambre des Métiers de la Mayenne souhaite s'appuyer sur l'expertise du CPIE Mayenne Bas-Maine pour enrichir les dispositifs de la CMA en matière d'écologie.

L'objectif est notamment de promouvoir le dispositif Eco-Défis qui existe déjà depuis plusieurs années. Thierry Mongazon est en charge du développement durable à la Chambre des Métiers : "c'est un outil qui tend à valoriser les artisans-commerçants pour qu'ils mettent en place des actions concrètes en faveur de l'environnement. On travaille sur plusieurs thématiques comme les déchets, les emballages, l'énergie, l'eau, etc. Et à travers ces thématiques, on a recensé une soixantaine de défis. Et l'idée est de voir où en est l'artisan dans la mise en place de ces différentes actions."

Aude Leblanc est chargée de mission au CPIE (Centre permanent d'initiatives pour l'environnement) Mayenne Bas-Maine : "l'une de nos missions est que chacun puisse agir au quotidien en faveur du développement durable donc c'est tout naturellement que nous accepté ce partenariat. Nous allons aller à la rencontre des consommateurs pour comprendre leurs attentes. Ont-ils envie que leur artisan s'engage ? Si oui, sur quel sujet ? Et ensuite, nous ferons un retour aux artisans pour qu'ils puissent avancer dans leurs démarches."

Cette opération Eco-Défis est gratuite pour les artisans.

Pour les artisans intéressés, il suffit de contacter la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Mayenne au 02.43.49.88.83.