La nouvelle éco : en Mayenne, la corderie Lancelin a investi 2,5 millions d'euros dans l'éolien off shore

La corderie Lancelin est une entreprise mayennaise qui a le vent en poupe : cette société, créée en 1907 et qui emploie 40 personnes à Ernée, vient d'investir 2,5 millions d'euros dans le domaine de l'éolien offshore. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de cordes techniques dans les domaines du nautisme ou de la défense et élargit désormais son champ de compétences. La corderie va travailler dans les quatre prochaines années sur un projet d'éolienne "posées sur des flotteurs", tout en poursuivant ses activités "pour la plaisance, et beaucoup pour la course au niveau des bateaux". "On ne peut pas se dire que l'éolien est le seul projet de l'entreprise. On a d'autres industries qui sont demandeuses, donc difficile de mettre tous ses œufs dans le même panier", souligne Nicolas Lancelin, le directeur de la corderie Lancelin.

ⓘ Publicité

Des cordages made in France pour les éoliennes

Les éoliennes posées sur des flotteurs doivent être ancrées au fond de l'eau grâce à des cordages. La corderie Lancelin va travailler sur la fabrication de "gros cordages", "sur des distances relativement longues". "Il faut des gros cordages parce qu'il y a beaucoup de puissance et on va dépasser certainement les milliers de tonnes de résistance", explique Nicolas Lancelin, le directeur de la corderie Lancelin.

On parle à l'heure actuelle de cordages de 2000 à 2500 tonnes de résistance pour ancrer les éoliennes.

Nicolas Lancelin, directeur de la corderie Lancelin

Le directeur de cette entreprise ernéenne se réjouit de pouvoir produire des cordages fabriqués en France. "Sur plein de projets en France, les gros cordages avaient quitté la France en termes de fabrication. Donc on s'est longtemps posé la question avec certains partenaires industriels et militaires de refaire ces types de fabrication en France pour recouvrer une indépendance vis à vis des pays étrangers et surtout une souveraineté nationale", précise Nicolas Lancelin. Selon lui, il faudrait que la corderie mayennaise investisse à nouveau 2,5 millions d'euros environ "dans les trois ou quatre ans à venir" dans ce secteur de l'éolien off shore. "C'est énorme pour une structure comme la nôtre, mais ça peut passer par des associations, des regroupements d'industriels, pourquoi pas?", lance-t-il.

Le chiffre d'affaires annuel de la corderie Lancelin est de 6 millions d'euros.