La nouvelle éco : en Mayenne, la difficulté des restaurateurs à recruter

Ce n'est pas nouveau qu'il n'est pas toujours simple de recruter dans la restauration. Mais avec les fermetures successives liées aux confinements, les bars et restaurants sont amenés à trouver de nouveaux personnels.

Thierry Malin est chef cuisinier à Port-Brillet. Il a besoin d'un second de cuisine pour la fin août. Déjà deux mois de recherche et toujours rien. "C'est très compliqué de trouver du personnel aujourd'hui. J'essaie de trouver quelqu'un avec des compétences similaires à la personne qui s'en va. Je suis même prêt à former une personne volontaire. Mais pour l'instant, je n'ai aucune candidature."

Et le co-gérant du Brillet-pontin n'est pas forcément très confiant : "je suis complètement inquiet. J'avais déjà été dans le même cas il y a quatre ans et il avait fallu que je fasse venir quatorze personnes pour en trouver une de compétente. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a personne de volontaire pour travailler en restauration. Et c'est la même difficulté pour recruter des apprentis. Il y a pénurie aussi. Donc c'est un domaine qui va être très compliqué dans les années à venir."

La difficulté à recruter souvent, et un turn-over important aussi dans ces métiers de la restauration. Au bar-restaurant le Cap Horn à Laval, Gilles Poulain le gérant, a du renouveler une partie de son effectif. Le confinement est passé par là : "j'ai environ 25% de mon effectif qui a quitté notre établissement et peut-être notre métier. Ces personnes ont souhaité revoir leur vie professionnelle. Certains sont partis à l'usine. Ce métier est peut-être difficile. Les contraintes sont surtout liées aux horaires de travail. Beaucoup de travail le week-end et le soir, et ce n'est pas très adapté à une vie familiale." Cependant, Gilles Poulain n'a pas mis plus d'une semaine pour recruter deux cuisiniers et deux serveuses.

Le 5 mai dernier, une opération de recrutement était organisée en Mayenne pour des emplois saisonnier dans l'hôtellerie-restauration.