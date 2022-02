La nouvelle éco en Mayenne : un magasin indépendant spécialisé dans l'image et le son repris par un client

Ce jeudi 24 février, on pousse la porte de Hifimage, une boutique spécialisée dans l'image et le son à Laval. Un commerce de proximité sauvé par un client passionné de musique.

Quand un commerce est repris par un de ses clients, un commerce que tous les mélomanes et passionnés de musique mayennais connaissent : Hifimage à Laval spécialisé dans la vente d'amplis, d'enceintes, de lecteurs, de platines, de casques.

"Ça me faisait mal au cœur de voir le magasin disparaitre, alors je l'ai repris"

La boutique a failli disparaître faute de repreneur. Malgré la concurrence des grandes surfaces multimédia, Gildas Charlès n'a pas hésité à reprendre l'activité : "je reste un client de mon magasin, il va peut-être m'arriver de m'acheter quelques produits pour me faire plaisir. On garde la même identité qu'avant, on garde les mêmes marques, on travaille aussi à élargir la gamme des produits présentés. Des clients vont chercher leurs solutions hifi dans d'autres magasins car ils nous considèrent comme une boutique haut de gamme mais ici on fait aussi des prix très abordables. Je voulais garder un magasin indépendant, je ne représente pas une chaîne".

Il est aussi possible de privatiser Hifimage pendant quelques heures, "on apporte ses disques, son matériel, et on peut tester toutes les enceintes, comme dans son salon. Pour moi, c'est inconcevable d'acheter ce type de matériel sans l'avoir essayé" explique Gildas Charlès qui possède, par ailleurs, un magnifique rayon de vinyles neufs ou d'occasion.