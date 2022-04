La Nouvelle Éco : en Mayenne, une association de Craon crée un album panini des commerçants

Les commerçants de Craon (Mayenne) tentent de booster eux-mêmes leur activité. Depuis une semaine, le comité commercial a lancé un album panini avec des vignettes à l'effigie des bouchers, boulangers et autres métiers qui prend la forme d'un jeu géant à la taille de la commune de 4.500 habitants du sud de la Mayenne. Le principe est simple : dès qu'un client vient acheter des produits dans un commerce de Craon, il reçoit une pochette de vignettes s'il a consommé entre 10€ et 50€, deux pochettes s'il en a pour 50€ à 100€ et trois s'il a acheté pour plus de 100€. "Les vignettes sont soit leur carte de visite, soit ils se sont pris en photo devant leur magasin", indique Cécile Beuchard, la co-présidente de l'association.

Un premier lot d'une valeur de 3.000€

Il y a 53 vignettes dans ce genre et le premier qui ramène un album complété aura droit à un lot, ou plutôt une "vitrine". "Il y en a trois à gagner. La première est d'une valeur de 3.000€ avec une télévision, un sacoche avec du matériel de bricolage ou encore du vin ; la deuxième est d'une valeur de 1.500€ et la troisième représente environ 750€", détaille-t-elle.

On a fait cela pour que les gens reviennent dans les commerces du centre-ville - Cécile Beuchard, la co-présidente du comité commercial de Craon

Au départ, l'association avait fait faire 8.000 vignettes mais la moitié a déjà été distribuée en une semaine et le jeu se termine le 16 avril. Cécile Beuchard se félicite de l'engouement pour ce jeu : "C'est un vrai succès, on voit vraiment que les gens ont un cœur d'enfant et qu'ils s'amusent à retrouver les commerçants et même à s'échanger les doubles !" Cette émulation permet aussi de créer une dynamique dans la commune : "On a fait cela pour que les gens reviennent dans les commerces du centre-ville", conclut-elle.