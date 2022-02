La nouvelle éco : en Mayenne, une Lavalloise propose des produits en soie issus de l'upcycling

Des chouchous, des têtes d'oreillers ou encore des bandeaux en soie produits à Cossé-le-Vivien. Une Lavalloise a monté l'entreprise "Je suis la soie" et vous propose tous ces produits en Upcycling, issus de bout de soie de grandes marques destinés à être jetés et revalorisé dans un autre produit.

Des chouchous, des têtes d'oreillers ou encore des bandeaux en soie, produits à Cossé-le-Vivien, ça vous dit ? Une Lavalloise a monté l'entreprise "Je suis la soie" et vous propose tous ces produits en upcycling, c'est-à-dire issus de bout de soie de grandes marques destinés à être jetés et revalorisé dans un autre produit.

Elle commence chez elle et produit ensuite pour ses amis

"J'étais étudiante à ce moment-là à Genève et je faisais le constat dans ma salle de bain que j'avais énormément de produits", raconte Tiphaine Bertron, la fondatrice de la marque, "que ce soit pour mon hydratation de la peau, de mes cheveux, tout ce qui était coton jetable, etc... donc j'ai commencé à créer des produits pour moi en coton, des cotons démaquillants et des produits en soi, des têtes d'oreillers et des chouchous". Ensuite, tout est allé très vite et "au fur et à mesure mes amis m'ont dit que c'était plutôt cool et qu'elles en voulaient aussi donc j'ai acheté le tissu, j'ai fabriqué des produits et je me suis dit qu'il y avait vraiment un engouement derrière ça et qu'on pouvait faire quelque-chose avec ça", se souvient Tiphaine.

Tiphaine Bertron dans les locaux de France Bleu Mayenne. © Radio France - Alexandre Frémont

Elle se lance et monte donc son entreprise en octobre dernier, "c'est mon petit bébé quoi", sourit-elle. La Lavalloise se fournit chez les grandes maisons de couture, "qui ont des stocks de soi qu'ils comptent mettre à la poubelle et que je rachète, c'est 100% soi pour le coup", ajoute Tiphaine Bertron. Elle fait de la revalorisation de ce tissu et fabrique donc des têtes d'oreillers et des chouchous. Elle compte ensuite fabriquer des kimonos et des pyjamas.

"On se sent un peu unique"

Comptez environ une dizaine d'euros le chouchou ou le coton réutilisable par exemple. "C'est en quantité limité à cause de la technique de l'upcycling donc vous êtes sûr de ne pas croiser quelqu'un dans la rue qui va porter les mêmes chouchous ou les mêmes hauts, on se sent un peu unique du coup", conclut le fondatrice.

Rendez-vous sur jesuislasoie.com.