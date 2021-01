La nouvelle éco : en Meurthe-et-Moselle, une librairie itinérante sillonne les routes

Vous l'avez peut-être aperçue en faisant votre marché ces derniers mois : Laurie Fardoit a lancé en juillet dernier sa librairie itinérante "la tête dans les nuages" en Meurthe-et-Moselle. Chaque jour ou presque, elle propose ses livres sur des marchés dans des communes où l'accès au livre est plus difficile.

"Aller vers les gens"

Elle aurait dû se lancer sur les routes en mars, mais confinement oblige, "la tête dans les nuages" circule depuis le mois de juillet, dans des communes pas choisies au hasard par Laurie Fardoit :

"A Nancy, il y a tout ce qu'il faut, de très bonnes librairies alors pour moi, l'idée, c'est d'aller dans les communes où les personnes ne peuvent pas forcément aller en librairie, d'aller vers les gens."

A côté des fruits et légumes

La libraire propose donc ses services sur les marchés à Eulmont, Art-sur-Meurthe, Neuves-Maisons ou encore Pulnoy. Un stand où l’on retrouve ses livres à proximité des fruits et légumes : "au début, ça a un petit peu surpris et puis les gens s'habituent et prennent le pli de commander des livres pour la prochaine fois". Pour fidéliser la clientèle, Laurie Fardoit vient régulièrement dans les mêmes communes.

L'année 2021 doit être une prochaine étape pour la libraire qui souhaite proposer des animations autour du livre pour les enfants et les personnes âgées. Laurie Fardoit qui devrait troquer son stand contre une roulotte en mars prochain :

" Elle pourra accueillir du public à l'intérieur avec un petit espace banquette au fond pour trois ou quatre personnes, des étagères de livre bien sûr. Ce sera aussi important pour moi d'avoir un abri."

Et si la libraire a reçu des aides pour se lancer l’an dernier, elle devrait créer une cagnotte dans les prochains jours pour l’aider à aménager sa roulotte.

La tête dans les nuages devrait investir une roulotte à partir du mois de mars - Laurie Fardoit

