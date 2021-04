La nouvelle éco : en montagne les magasins de sports fermés pour le ski de printemps

Avril le mois du ski de printemps et des ventes de matériel d'occasion dans les magasins de montagne. Sauf que cette année encore, comme l'an dernier déjà et pour la même raison, le Coronavirus, les magasins de ski ont dû fermer boutique samedi dernier.

Pénurie de skis cet hiver, fermeture ce printemps

D'habitude "c'est encore un bon mois pour notre chiffre d'affaires" atteste Christophe Morand dans sa boutique de Thônes dans le massif des Aravis en Haute-Savoie. Co-propriétaire du magasin Versant Nord, il a pris un coup au moral samedi soir dernier quand il a dû baisser le rideau et laisser en plan ses skis de fond et de rando prêts à être vendus d'occasion ainsi que les cartons à peine arrivés et pas déballés du matériel d'été pour le trail et la randonnée pédestre.

"Cet hiver on n'a pas pu répondre à la demande, et ce printemps on est fermé" Christophe Morand Copier

Le magasin Versant Nord va malgré tout tenter d'écouler en partie son parc de ventes d'occasion en Click and Collect.